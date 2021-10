Lutte contre la contrebande des cigarettes : L’Instat et la Sonatam main dans la main !

En 2020, la Société nationale des tabacs et allumettes du Mali (SONATAM) a fait une contribution au budget de l’Etat estimée à 60 milliards de FCFA dont 10 milliards de perte due à la contrebande de cigarettes en provenance des pays limitrophes du Mali. L’information a été donnée lors de l’atelier de présentation des résultats de la première analyse des données issues de l’étude sur le ramassage des paquets vides de cigarettes au Conseil national du patronat du Mali, le vendredi 22 octobre 2021.

Cet atelier s’inscrivait en droite ligne de la politique de diffusion de l’information statistique de l’Institut national de la statistique. A cet effet, l’Instat, conformément, à sa politique de diffusion et de partage de l’information, à la suite des opérations statistiques, met à la disposition des utilisateurs de données statistiques les résultats de ces opérations à travers l’organisation d’ateliers de diffusion.

Le directeur général de l’Instat Harouna Sougané, a édifié les hommes de médias sur les missions de sa structure qui sont, entre autres, entreprendre des recherches et études sur les questions statistiques et économiques à la demande des administrateurs publiques et des entreprises. Selon lui, l’Instat a réalisé cette étude sur le ramassage de paquets de cigarettes vides se trouvant au sol sur la voie publique. « C’est dans ce cadre que l’INSTAT a signé avec la SONATAM le 03 février 2020 un protocole d’accord », a-t-il précisé.

L’objectif de ce protocole d’accord, a indiqué le directeur général de l’Instat, est de mieux connaitre la consommation des cigarettes illicites sur le territoire national et leur impact économique et fiscal afin d’anticiper l’orientation des décideurs pour adapter les politiques publiques de prévention de la fraude et de la contrebande.

Pour sa part Mme Daphné Vergucht, directrice commerciale de la Sonatam, a expliqué l’impact de la contrebande des cigarettes sur l’économie de l’Etat.

Elle dira que la Sonatam a contribué en 2020 au budget de l’Etat à hauteur de 60 milliards de FCFA, malgré une perte de 10 milliards due à la contrebande des cigarettes.

