Lutte contre la pandémie du COVID 19 Le projet inclusif au chevet des SFD

Le Projet Inclusif a effectué ce 27juillet2020 à une remise de kits sanitaires et de communications aux systèmes financiers décentralisés partenaires au projet, le coût du don s’élève à97 millions de F CFA. La cérémonie de remise s’est tenue à l’hôtel Salam de Bamako.

Le ministère de l’Agriculture et celui de la promotion de l’investissement privé des petites et moyennes entreprises et de l’entreprenariat national avec l’accompagnement des PTF à savoir le FIDA , le Royaume du Danemark, et le Canada, renforce la résilience de leurs partenaires des systèmes financiers décentralisés avec une dotation de kits de protection et d’hygiène d une valeur de 97 Millions pour faire face à la maladie du COVID 19.

604 kit de protection et d’hygiène, 107kit de relève de température, 107 kit de télétravail(kit et forfait de télécom)604 kit de lavage des mains, 604 gants en latex, 604 masques, 604 savons liquides, 604 gels hydro alcooliques, se résume l’appui du projet inclusif aux SFD en riposte à la pandémie.

A travers cet important appui aux institutions de microfinance, le projet inclusif exécute l’un des importants jalons du plan d’urgence élaboré pour appuyer et accompagner les acteurs du secteur privé rural et cibles du projet face au covid19 et ses impacts négatifs sur leurs performances.

Le SG du ministère de l’Agriculture, LassineDembélé dans son intervention est revenu sur les mesures sociales du gouvernement qui attribue le provisionnement du Fonds de Garantie du secteur privé d’un montant de 20 milliardsdestinésà garantir les besoins de financement des PEM/PMI et de certaines grandes entreprises affectées par la pandémie, en plus des remises faites sur les impôts et l’ annulation des taxes, le paiement diligent des mandats au titre de l’année 2020 . Et c’est dans la même optique que le projet vient équiper ses partenaires pour se protéger et sécuriser leur viabilité pour le bonheur de l’économie quand on sait l’important rôle et contribution des SFD.

Adama Camara de l’association professionnelle des Système financiers décentralisés au nom des bénéficiaires, en remerciant les donateurs, garanti qu’ils feront bon usage du matériel reçu.

Mme Mada Sissoko du FIDA Chef de file des PTF, le SG du ministère de l’investissement Drissa Berthe en plus du directeur de la coopération canadienne, ont participé à cette cérémonie de remise.

Khadydiatou SANOGO /Maliweb.net

Commentaires via Facebook :