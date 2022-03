Le ministre de la Justice et des droits de l’Homme, Garde des sceaux, Mamoudou Kassogué, a remis des matériels informatiques et roulants d’une valeur de plus 20 millions de FCFA aux structures de lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées dont les parquets généraux, les directions générales de la police et de la gendarmerie, certaines structures du ministère de la Justice, la Cellule nationale de lutte contre le travail des enfants et Enda. C’était le vendredi 04 mars 2022 à la cité administrative de Bamako, en présence des personnalités.

Dans ses mots de bienvenue, le Président du Comité National de Coordination de la Lutte contre la Traite des Personnes et les Pratiques Assimilées (CNCLTPE), Boubacar Touré, a fait savoir qu’une dotation budgétaire de 200.000.000 FCFA par an est mise à la disposition de son comité. « En plus des activités de formation, de sensibilisation et de renforcement des capacités des acteurs luttant contre la traite, en occurrence les magistrats, les officiers et agents de police judiciaire, les travailleurs sociaux, les inspecteurs du travail, les organisations de la société civile, le ministère de la justice entend mettre à la disposition de ces structures des moyens matériels et logistiques pour lutter efficacement contre la traite des personnes et pratiques assimilées au Mali », a-t-il dit.

Selon lui, la valeur des matériels informatiques et roulants remis aux différentes structures s’élève à plus de 20.000.000 FCFA. A sa suite, le ministre de la Justice et des droits de l’Homme, Garde des sceaux, Mamoudou Kassogué, a indiqué que la présente cérémonie s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’actions de lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées au Mali.

Pour lui, l’objectif visé par cette remise est de renforcer les capacités matérielles et techniques des structures étatiques et non étatiques pour mieux contribuer à la protection des personnes victimes de traite des personnes et les pratiques assimilées et à la poursuite des auteurs de ces crimes à travers le Mali. « Tout en vous invitant à une utilisation judicieuse des matériels remis, je vous exhorte à poursuivre, à enquêter plus efficacement sur tous les cas de traite des personnes et pratiques assimilées, afin de permettre au Mali de se conformer aux normes internationales requises en la matière de lutte contre ces fléaux », a conclu le ministre.

Après la remise desdits matériels par le ministre, le représentant des bénéficiaires, le commissaire divisionnaire, Oumar Ousmane, chef de la brigade de répression de trafic des migrants et de la traite des êtres humains, a remercié le département de la justice et le Comité National de Coordination de la Lutte contre la Traite des Personnes et les Pratiques Assimilées pour cette donation. « Ces moyens vont faciliter et participer efficacement à la lutte contre la traite des personnes », a-t-il dit. Enfin, il a promis que bon usage de ces matériels sera fait par les bénéficiaires.

Aguibou Sogodogo

Commentaires via Facebook :