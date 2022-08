Déterminé plus que jamais à voir partir la Force onusienne, la MINUSMA du sol malien, le Mouvement Yéréwolo Débout sur les remparts avec à sa tête, Adama Diarra dit Ben le Cerveau, a tenu le vendredi 4 août dernier au Palais de la Culture Amadou Hampate Ba, un grand meeting.

Objectif : rénouveler la demande du mouvement à l’endroit des responsables de la Force onusienne la MINUSMA de quitter le Mali avant le 22 septembre prochain. Passé ce délai, les responsables de Yéréwolo Débout sur les remparts entendent déployer d’autres moyens pour les faire partir de notre territoire.

Après la saisie officielle, le 20 juillet 2022, du chef de la Minusma, à travers une correspondance demandant le retrait de sa troupe au Mali, le Mouvement Yerewolo debout sur les remparts a renouvelé sa demande lors d’un meeting tenu le vendredi 4 août dernier au Palais de la culture Amadou Hampâté Bâ. Sur place, des centaines de militants avec des drapeaux tricolores du Mali parsemés du drapeau de la Russie étaient majoritairement coiffés d’un bonnet bleu avec l’insigne du mouvement Yerewolo débout sur les remparts à la place du UN des Nations unies pour marquer leur détermination à chasser la mission onusienne hors du territoire du Mali. Au même titre que la Force anti-terroriste française (Barkhane), la Force européenne (Task Takuba), les médias français Rfi et France 24, Yerewolo débout sur les remparts est résolument engagé, une fois de plus à mettre hors du territoire national la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA). L’ultimatum donné pour cette opération est la date anniversaire de l’accession à l’indépendance de notre pays, c’est-à-dire, le 22 Septembre 2022. D’ici là, de façon pacifique, Yerewolo débout sur les remparts instruit à la Minusma de prendre toutes les initiatives pour se retirer volontairement du Mali avant cette date qui ne laissera plus de place à la courtoisie. Tout comme Barkhane et Takuba, Yerewolo de Adama Diarra dit « Ben le cerveau » reproche à la mission onusienne d’être « une force d’occupation » au Mali. Et en plus « qui ravive et entretient la peur, les divisions ethniques et la méfiance entre les communautés au Mali ».

Malgré une présence de 15 000 hommes déployés sur le terrain, les leaders du mouvement Yerewolo estiment que les degâts causés par les terroristes ne font que se multiplier et affectent les parties du terroire non encore infectées. Par conséquent, comme la Minusma n’a pas été en mesure de réajuster sa mission en fonction des attentes des autorités et du peuple malien, lors du renouvellement de son mandat, Yerewolo estime que la Minusma doit quitter le Mali, afin de ne pas entraver, avec ses nombreux rapports « bidons » l’engagement et la dynamique actuelle des Forces Armées Maliennes à venir à bout du phénomène du terrorisme.

AMToure

Commentaires via Facebook :