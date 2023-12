Lutte contre les pires formes de travail des enfants : World Vision met en place une stratégie de communication et de plaidoyer

Du 18 au 20 décembre 2023, World Vision a tenu dans les locaux de son bureau annexe CSK1, un atelier d’élaboration d’une stratégie de communication et de plaidoyer sur les enjeux, les problématiques des PFTE, destinée à plusieurs acteurs au niveau national et local. Cette activité a été élaborée en collaboration avec les acteurs ciblés notamment des OSC.

L’objectif de la stratégie de plaidoyer et de communication sera de convaincre et influencer le gouvernement national de lutter contre les PFTE. La stratégie inclura une analyse des lois existantes et des moyens nécessaires pour lutter contre les PFTE.

Selon le directeur de la cellule nationale de lutte contre le travail des enfants, Amadou Thiam, les travaux dangereux auxquels les enfants sont astreints prennent de l’ampleur au Mali. Plus de deux millions d’enfants sont encore victimes de violations de leurs droits à cause de leur implication aux pires formes de travail, l’enquête nationale régulière de l’INSAT de cette année en témoigne. Pour faire face à cela, dit-il, le gouvernement a adopté plusieurs mesures dont la création d’une cellule de lutte contre le travail des enfants, la création des points focaux, des conventions et des lois et un nouveau plan d’action d’une période allant de 2023 à 2027. Cet atelier vient donc à point nommé pour répondre aux aspirations de nos autorités.

Pendant les travaux, on a fait ressortir les causes et les conséquences du travail des enfants. Quelques moyens pour lutter contre le travail des enfants ont été donnés qui sont entre autres : le moyen financier, le moyen législatif, le moyen politique ou stratégique et le moyen institutionnel. Il faut aussi ajouter à cela des Comités nationaux de lutte contre les PFTE notamment le comité national de suivi de programme de lutte contre le trafic des enfants au Mali, le comité directeur national de lutte contre le travail des enfants, le comité national de coordination de la lutte contre le travail.

Zeïnabou Fofana

Commentaires via Facebook :