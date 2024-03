Avec un total bilan de plus de 2.277 milliards FCFA et un produit net bancaire de plus de 95 milliards FCFA, la Banque de Développement du Mali SA (Bdm-Sa) a réalisé des performances remarquables, malgré la conjoncture économique défavorable en 2023. C’est le constat établi avec satisfaction par le Conseil d’Administration réuni en sa 83è session le samedi 9 mars 2024 à Bamako, sous la Présidence de son premier responsable, SEM Ahmed Mohamed Ag Hamani.

Conformément à l’ordre du jour, le conseil d’administration a procédé à l’examen de la mise en œuvre des recommandations de la Commission Bancaire de l’Umoa formulées lors des missions de vérification de fin 2021 et 2022, examiné et approuvé les manuels, politiques et procédures dans le cadre de la poursuite de la mise en conformité de la Banque avec les dispositions réglementaires. Les Administrateurs ont aussi examiné et arrêté les comptes individuels et consolidés l’exercice clos le 31 décembre 2023.

«L’année 2023 s’est déroulée dans un contexte toujours difficile caractérisé par la persistance de la crise multidimensionnelle que traverse notre pays depuis plusieurs années, par les conséquences économiques et financières du conflit russo-ukrainien, par les intérêts géopolitiques mais aussi les pressions inflationnistes et le resserrement de la politique monétaire de la Banque Centrale…… dans ce contexte éprouvant, notre Etablissement s’est débattu, tout au long de l’année, pour apporter aussi les corrections aux insuffisances relevées par les missions de vérification de la Commission Bancaire de novembre 2021 et d’octobre 2022. Les travaux de correction de ces insuffisances qui ont mobilisé la Direction Générale de la Banque, les filiales et les succursales ainsi que les cadres de notre Institution, ont permis d’obtenir des résultats satisfaisants et ont mis la Banque en conformité dans plusieurs aspects de sa gouvernance. Toutefois, pour les reliquats à prendre en charge et pour le respect des engagements pris vis-à-vis du régulateur, je vous exhorte à redoubler d’efforts pour obtenir un taux plus honorable de correction de ses insuffisances au 31 mars 2024», a déclaré le président du conseil d’administration.

Il a appelé à mobiliser davantage les différents consultants et les collaborateurs, afin de prouver une fois de plus leur bonne foi à leurs interlocuteurs, en ce qui concerne la mise en conformité de l’Institution par rapport aux normes gouvernant la profession bancaire. « Malgré cette situation très difficile, la Banque a eu des fondamentaux encore plus solides et un résultat bénéficiaire très satisfaisant et conforme à nos attentes.»

Au titre du total bilan, le Groupe affiche un chiffre confortable de 2.272 milliards de FCFA avec une hausse des ressources des parts du marché national de 2,67% et 1,33% pour les emplois. «A l’heure du bilan, nous notons avec satisfaction qu’il a tenu toutes ses promesses, les objectifs prévisionnels dans tous les compartiments ayant été atteints voire dépassés. Cette résilience de notre Institution est le fruit des efforts conjugués de toutes les parties prenantes. Il me plait donc d’adresser mes sincères remerciements à la Direction Générale et au personnel de tout le Groupe BDM, mais aussi aux Administrateurs et aux Actionnaires».

Il a adressé ses remerciements aux Administrateurs représentant les Actionnaires ; notamment la Boa-Bmce Group, partenaire historique de la Bdm-Sa, mais aussi la Boad pour leurs précieux concours dans nos dossiers de financement, notamment celui de la campagne cotonnière ainsi que leurs apports techniques aux différents projets de la Bdm-Sa.

Appel à la prudence

A en croire Ahmed Mohamed Ag Hamani, l’année 2024 s’annonce sur des perspectives prometteuses au niveau national comme l’attestent le taux de croissance de 5,3% ainsi que celui de la maîtrise de l’inflation à 2,1% projetés par la Banque Centrale. En dépit de cette évolution positive, le Président du Conseil d’administration appelle à la prudence au regard du déroulement de la campagne cotonnière et des changements géopolitiques récents au niveau de l’espace sous- régional qui peuvent avoir des impacts mitigés sur notre Institution.

L’année nouvelle s’ouvre avec le début du déroulement du plan à Moyen Terme 2024-2027 porteur de beaucoup de projets d’envergure, a-t-il déclaré. Il a cité le projet de filialisation de succursales du Sénégal et du Togo ainsi que la création de celles du Niger et du Benin ; la poursuite de la prospection pour l’implantation de la banque en Guinée et dans les pays d’Afrique Centrale ; le projet de digitalisation de certaines activités de la Banque et les divers investissements prévus pour le renforcement du capital humain, le lancement de la phase d’étude pour la construction du nouveau siège.

Pour la première année de mise en œuvre du plan à Moyen Terme, qui prévoit des résultats ambitieux, a précisé Ahmed Mohamed Ag Hamani, il faut une mobilisation effective des Actionnaires, des Administrateurs, de la Direction Générale et de l’ensemble du personnel, «Les différents agrégats présentés augurent un bon espoir à cet effet. Pour les conforter, il est attendu des décisions stratégiques cohérentes de la part des Administrateurs, le maintien et le renforcement du leadership déjà prouvé par la Direction Générale dans le management des collaborateurs et de la clientèle, beaucoup plus d’engagement mais surtout un climat social paisible de la part des travailleurs de la Banque».

Il a sollicité le soutien sans faille des Actionnaires et des Partenaires, dans la quête de ressources pour financer les différentes activités.

Quant au comité syndical de la banque, il s’est réjoui de l’endurance du personnel sous le leadership éclairé de l’Administrateur Directeur Général en dépit du contexte (local, sous-régional et international). «Définir les orientations de l’Organe délibérant en tenant compte de l’intérêt de toutes les parties prenantes, demande une grandeur d’esprit et un grand sens du compromis. …. Appliquer à la lettre ces orientations demande un leadership éclairé et un grand sens du professionnalisme. Nous vous en félicitons», a déclaré le secrétaire général non sans souligner le mérite du personnel qui a eu droit à ses sincères encouragements.

Drissa Togola

Pieuse pensée pour Kéita Fatoumata Sissoko

Au cours de la 83è session ordinaire du Conseil d’administration de la Banque de développement du Mali, de vibrants hommages ont été rendus par le Secrétaire général du Comité syndical à Mme Kéita Fatoumata Sissoko, récemment arrachée à leur affection. La séquence a été suivie de la minute de silence à la demande de Papa Sadio Traoré.

Le Président du Conseil d’administration a présenté ses condoléances les plus attristées à la famille de la défunte. Malgré un état de santé dégradé ces dernières années, a-t-il témoigné, Mme Kéita honorait de sa présence chacune des sessions du conseil d’Administration, même en dehors du Mali.

