Mali/Algérie : Il en pleut des réactions

Juste après les communiqués du Mali et de l’Algérie sur la destruction d’un drone malien et la brouille entre les deux pays, des réactions n’ont pas cessé au niveau des politiques maliens. Le réseau social Facebook a été inondé de réactions.

L’un des tous premiers hommes politiques à réagir fut l’ancien Premier ministre et ancien président du parti Moussa Mara. Très fréquent sur les réseaux sociaux, l’ancien Premier ministre n’a pas du tout tardé à se prononcer sur l’incident. Il a tout d’abord apprécié positivement les éléments de dénonciation et a dit soutenir la plainte contre l’Algérie.

Beaucoup d’autres réactions ont été enregistrés. Housséini Amion Guindo dit Poulo, président de la Codem, a réagi. Sur son compte Facebook, le président des Cols bleus, s’est empressé d’apporter son soutien à l’armée malienne et a fortement condamné l’incident qu’il a qualifié de “malheureux”. “Pour la stabilité, de la région, nous appelons à la retenue et au raffermissement des liens”, a-t-il insisté.

Les partis politiques ne sont pas restés à l’écart. Ils ont à leur tour condamné l’acte décrié. Le parti Adéma/PASJ a invité l’Algérie à adopter un comportement qui va promouvoir la mutualisation des efforts des deux Etats dans la lutte contre le terrorisme. Le parti Rama (Rassemblement des Maliens), présidé par Paul Ismaël Boro, a condamné l’attitude algérienne qui, pour lui, est belliqueuse et provocatrice. Le parti terminera par porter son soutien à l’armée malienne.

Dans la sphère des activistes et autres influenceurs sur les réseaux sociaux, d’aucuns en on appelé au dialogue. “Agissons ensemble, maintenant, avant que l’irréparable, ne soit commis”, a plaidé Dr. Mahamadou Konaté, constitutionnaliste et ancien étudiant malien en Algérie. M. Konaté rappellera l’histoire des années de la guerre algérienne pour l’indépendance. Et d’insister : “Des millions de Maliens vivent en Algérie. Des centaines de milliers d’Algériens vivent au Mali”.

Koureichy Cissé

Commentaires via Facebook :