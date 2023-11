Depuis son arrivée au pouvoir à la suite d’un changement de régime intervenu août 2020 et investi comme Président de la transition malienne le 28 mai 2021, le Colonel Assimi GOITA s’est construit à la fois une image d’homme énigmatique, charismatique, qui ne parle pas beaucoup, mais plutôt pragmatique. Face aux intrigues et aux manipulations médiatiques insoupçonnées distillées ça et là avec pour objectifs de démoraliser les forces et de défense maliennes, le locataire du palais Koulouba de Bamako tient toujours le haut du pavé dans les opérations militaires sur les champs de bataille et multiplie les offensives depuis les départs de la Minusma et de la Force Barkhane. Retour sur le Président combattant-fantassin au moral d’acier inoxydable qui fait trembler les terroristes.

Le nord et le centre du Mali, du fait de la recrudescence de nombreux conflits, durant la dernière décennie, étaient comme un fleuve agité. Il aura fallu qu’un Homme, la fibre du sursaut national chevillée au corps, prenne les commandes du cockpit du pays pour changer les codes sécuritaires. Assimi GOITA, celui que les Maliens surnomment le » Providentiel » depuis août 2020, date qui marque un tournant nouveau, fait parler de lui dans la sous-région et même dans le monde entier par ses prises de positions et actes posés.

Qui est cet homme qui a osé défier Paris sur sa vision et mécanismes sécuritaires au Mali et fait trembler les terroristes ? Face à l’envergure prise par le Président Assimi GOITA, la boîte à »fake news » crépite tous azimuts. Par ci, les FAMAs attaquées par les terroristes, les FAMAs tombent dans une embuscade par là, un avion de l’armée malienne détruit, constituent le cocktail de fausses informations qui ont circulé sur les réseaux sociaux ces derniers jours afin de créer une psychose au sein de la population malienne. Malheureusement pour les terroristes, l’impact recherché à travers cette guerre médiatique de fake news n’a pas marché et la population a pu suivre de manière régulière l’avancée triomphale de son armée.

Les FAMAs ont pris le contrôle de plusieurs emprises de la MINUSMA, malgré le départ précipité de celle-ci et le non-respect de certaines clauses de la résolution 2690 du conseil de sécurité des nations unies. Cette reconquête du territoire a été rendue possible par la détermination et le courage des FAMAs qui sont prêtes, après plus d’une dizaine d’années d’immobilisme à en découdre avec les groupes armés qui ne cessent d’endeuiller le Mali.

Médiateur d’une paix sociale inclusive

Le Colonel Assimi GOITA en fin stratège et »visionnaire » qui pilote ces différentes opérations est plus que jamais déterminé à unifier le Mali. Les GAT ont alors compris que la recréation est terminée. Durant ces dix dernières années, le Colonel GOITA n’a cessé de prôner un dialogue inclusif avec tous les acteurs de la vie politique du pays pour un retour à la paix, mais les GAT sont restés sourds. Avec les départs de la Minusma et de la Force Barkhane, le Colonel Assimi GOITA vient de montrer à la face du monde qu’il peut prendre le contrôle de l’ensemble du territoire malien grâce aux FAMAs et cela, dans le respect des principes et des droits humains. Une prouesse qu’il est en train de réussir en quelques années seulement de sa prise de pouvoir.

Au regard de cette avancée importante des FAMAs dans la reconquête du Mali, l’on peut affirmer sans ambages que l’arrivée du Colonel Assimi GOITA à la tête du pays s’est révélée comme une bouée de sauvetage pour les Maliens et un cauchemar sans fin pour les GAT et les cercles vicieux français.

Par HUGUES DESORMAUX (Confidentiel Afrique)

