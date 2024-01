Mali : Farine et pain : De nouveaux prix pour soulager les consommateurs

Cette mesure prise dans le cadre d’un protocole d’accord entre le ministre chargé du Commerce et les acteurs de la filière, entrera en vigueur sur l’ensemble du territoire national d’ici le 1er février

Le sac de la farine de 50 kg sera désormais vendu à 23.000 Fcfa, le petit pain sera cédé à 135 Fcfa et le gros pain à 270 Fcfa. Ces informations ont été données, hier au ministère de l’Industrie et du Commerce, lors de la signature du protocole d’accord entre le ministre de l’Industrie et du Commerce, Moussa Alassane Diallo et les acteurs de la filière farine et pain sur la commercialisation de la farine de blé et les caractéristiques du pain.

L’objectif est d’assurer la disponibilité du pain dans tous les points de ventes sur l’ensemble du territoire national. Il s’agit également de contribuer à maintenir les prix du pain accessibles à la bourse de nos compatriotes.

Le Ramadan commence en mars prochain. C’est pourquoi le département de l’Industrie et du Commerce s’attèle à prendre des dispositions urgentes pour assurer l’approvisionnement correct du marché sur l’ensemble du territoire en denrée de première nécessité. Le ministre Diallo s’inscrit donc dans une logique de concertation des acteurs impliqués dans cette opération pour conjuguer les efforts en vue de soulager les Maliens en général et les fidèles musulmans en particulier pendant le mois béni de Ramadan.

À ce propos, Moussa Alassane Diallo a expliqué que le protocole d’accord en question traduit la volonté du président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, qui a instruit le gouvernement de mettre les préoccupations des populations au cœur de l’action publique. Pour lui, ce protocole est aussi significatif et met en relief les valeurs traditionnelles de dialogue et de concertation.

Selon le chef du département en charge du Commerce, après plusieurs mois d’échanges, les différents acteurs de la filière pain sont arrivés à la conclusion de trouver un compromis sur le prix du sac de farine de 50 kg à 23.000 Fcfa, le petit pain à 135 Fcfa et le gros pain à 270 Fcfa. «Cette décision est historique dans notre pays parce qu’elle montre combien les uns et les autres sont souciés de l’accès au pain à des prix abordables aux populations», a confié le ministre Diallo.

Il a également félicité et encouragé au nom du gouvernement les acteurs de la faitière pour avoir accepté de trouver ce compromis qui, selon lui, permettra de travailler dans la sérénité, dans un climat apaisé et d’assurer l’approvisionnement correct de notre pays dans les jours à venir.

Le ministre Diallo a invité tous les acteurs au respect scrupuleux des engagements pris. Et d’ajouter que ce cadre de dialogue sera permanent et dynamique, et aura un suivi-évaluation périodique avec tous les acteurs impliqués. Il a également exhorté les acteurs à faire preuve d’engagement, de détermination, mais aussi de disponibilité pour qu’ensemble la mise en œuvre de ce protocole soit assurée.

Pour le secrétaire général de la Fédération syndicale des boulangers et pâtissiers du Mali, Ahmed Dembélé, cet accord permettra de stabiliser le prix du pain. Selon lui, cette décision a été conclue avec le ministre en charge du Commerce après leur demande répétée de ramener la longueur du pain à 60 centimètres, permettant d’avoir un poids plus important. Enfin, il a déclaré que la faitière mobilisera les boulangers pour garantir le respect de cette décision.

N’Famory KEITA

Commentaires via Facebook :