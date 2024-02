Mali Kura Biométrie est un système informatique souverain de gestion des données du recensement administratif à vocation d’état civil (RAVEC). Une innovation qui symbolise l’engagement du Mali à atteindre la souveraineté numérique et l’autonomie technologique. Le Président de la Transition, le Colonel Assimi Goïta, a présidé la cérémonie de lancement du nouveau joyau informatique, le 13 février dernier.

En effet, au sujet des données du RAVEC détenues par une société française, le gouvernement du Mali dénonçait dans un communiqué, le 25 septembre 2023, la prise en otage de la base de données du RAVEC par ledit prestataire, l’entreprise IDEMIA en l’occurrence. C’est ainsi que des experts nationaux de l’informatique, atteints de la fibre patriotique, ont fédéré leurs talents pour apporter la solution à l’équation des données biométriques. En clair, la collaboration entre le gouvernement et ces génies de l’informatique a permis de récupérer l’e semble des données bloquées et de mettre en place par la même occasion un système qui garantisse la sécurité desdites données.

Au nombre de 13, l’équipe d’experts a récupéré les données RAVEC gratuitement, en tant que bénévole, « après 03 semaines de travail intensif, mon équipe et moi avons pu récupérer tous les mots de passe de tous les serveurs et on a sécurisé toutes les données de la population malienne » a fait savoir le responsable de l’équipe d’expert, Abdoul Karim Sidibé. De surcroît, les codes sources et les licences du système sont désormais entre les mains des experts nationaux, ce qui met fin à toute tentative de chantage, d’exploitation ou de prise d’otage des données par des prestataires étrangers.

Le Président Assimi Goïta a félicité les acteurs impliqués dans la réalisation de ce projet ambitieux dénommé ‘’Mali Kura Biométrie’’ et a salué le travail abattu par ces experts maliens. Il s’est réjoui par ailleurs que la nouvelle plateforme créée par ces ingénieurs Maliens œuvre à l’amélioration de la sécurité intérieure.

