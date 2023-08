Mali : La Coordination Kel ANSAR et Alliés s’indigne contre les campagnes de dénigrement à son encontre

La Coordination Kel ANSAR et Alliés (CKA&A) réagit contre les campagnes de dénigrement orchestrée contre l’association et son président, Cissé Oumar Hamama Ansari. La CKA&A l’a fait savoir à travers un communiqué dont maliweb.net s’est procuré une copie.

« Nous, Coordination Kel ANSAR et Alliés (CKA&A) exprimons notre indignation et notre désolation à observer encore que des ennemis de la paix, tapis dans l’ombre tentent de manipuler les opinions pour des intérêts personnels. C’est dans cette logique de montage des uns contre les autres que le président de notre association a été honteusement calomnié par réseaux sociaux interposés », s’indigne l’association dans un communiqué. Une réaction qui fait suite à l’attaque subit par la CKA&A sur les réseaux sociaux depuis son communiqué appelant à la paix à Ber afin d’éviter un affrontement militaire entre les maliens.

Dans ce communiqué l’association a souligné que face à ce qui se passait à Ber et ailleurs chaque partie se devait d’agir avec responsabilité sans compromettre la paix pour le bonheur du Mali. « Nous sommes indignés quand cet appel au calme qui a été fait par d’autres instances dont le non moins important conseil de l’Adagh et d’autres associations puisse servir d’alibi pour des personnes de peu de foi pour masquer leurs carences et détourner l’attention sur les vrais problèmes du pays », informe le communiqué.

Pour la CKA&A, le Mali n’a pas besoin de ces hommes et femmes dont la seule valeur ajoutée consiste à propager la haine, distiller les soupçons et jeter l’opprobre sur leurs concitoyens et concitoyennes. « Nous avons besoin d’hommes et de femmes courageux, visionnaires, qui voient dans chaque portion de cette nation un membre d’un seul corps et non une part de gâteau clanique à manipuler et jeter à la poubelle quand elle n’est plus utile à instrumentaliser », indique l’association dans son communiqué.

… Faire de la quête de la paix, un processus contagieux pour chaque citoyen

Que cela soit dit et entendu, fiers et fidèles à sa devise “Ensemble pour la paix la bonne gouvernance, le développement local et la cohésion sociale entre toutes les communautés”, la CKA&A reste persuadés qu’aucun bon Malien (musulman chrétien ou de quelque religion qu’il soit), ne peut se livrer à de telles attaques en dehors des véritables ennemis de la Paix tapis dans l’ombre. De l’avis de ses responsables, l’association depuis sa création a toujours prôné la paix. « Nous avons toujours déclaré que la meilleure façon d’aider les autorités et nos communautés sinon le pays était de faire de la quête de la paix, un processus contagieux pour chaque citoyen dans le but de permettre à chacun de regarder par le même rétroviseur, faire des propositions face aux crises de quelque ordre qu’elles soient. C’est cela le besoin que nous avons identifié et c’est cela notre crédo ! », souligne la CKA&A.

Pour ceux qui l’ignorent, la coordination kel Ansar et Alliés milite et militera toujours pour la paix, y compris dans l’anonymat car la paix n’a pas besoin de lauriers ni de griots mais de vrais artisans. A titre de rappel, la CKA&A a organisé des rencontres intercommunautaires dont celle de Goundam en 2017 dont la déclaration phare était : “Chaque fois qu’on parle de paix, ne regardons pas le visage de quelqu’un ou sa couleur. La priorité à voir c’est le mot « Paix » et apporter sa contribution pour la renforcer…”.

La Coordination Kel Ansar et Alliées, une association de droit malien a été mise en place par des cadres majoritairement Kel Ansar, est multiethnique et composée de noirs, de blancs pour donner l’exemple de l’inclusivité des Maliens. Outre l’initiative du Pacte social pour la paix, le thé familial, l’association participe aux débats nationaux dont la Première semaine nationale de la réconciliation (SENARE) où notre engagement pour la paix ne souffre d’aucune douleur.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

