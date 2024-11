Mali : la journée mondiale de l’enfance sous le signe de la protection des droits de l’enfant face au changement climatique ».

La Cité des enfants de Bamako a célébré en partenariat avec UNICEF Mali la 35ème édition de la Journée Internationale des Droits des Enfants sous le thème « la protection des droits de l’enfant face au changement climatique ». Les élèves de plusieurs écoles ont répondu à ce rendez-vous au Centre International de Conférence de Bamako la semaine dernière.

Le Mali, à l’instar de la communauté internationale, a célébré la journée mondiale de l’enfance. Cette 35ème édition a été initiée par la Cité des Enfants sous le leadership de sa directrice, Amina Cissé, avec le soutien des partenaires des enfants ‘’UNICEF-Mali’’. Le thème retenu était « La protection des droits de l’enfant face au changement climatique ». Devant des centaines d’écoliers et les autorités telles que les Ministres de la Culture, de la Santé et celle de la Promotion Féminine ainsi que la directrice de la Cité UNICEF Amina Cissé, et son Directeur général adjoint, Nfamara Keïta, des mères avec leurs progénitures vivant avec un handicap ont défilé sollicitant le soutien de l’Etat pour la prise en charge des droits de ces enfants.

Adoptée par la Convention internationale des droits de l’enfant et l’Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 44/252 du 20 novembre 1989, la journée de l’enfance une occasion indiquée par le monde pour célébrer et reconnaître les droits fondamentaux des enfants. La ministre de la promotion de la femme en passant celui de la culture et de la représentante de l’UNICEF ont rappelé dans leurs différentes interventions que cette journée démontre de l’importance des droits qui doivent être préservés et respectés par tous. Ils ont également rappelé l’importance de la sauvegarde de notre environnement afin de laisser à nouvelle génération (les enfants) un cadre de vie saine. La Journée mondiale de l’enfance est un jour pour réinventer un monde meilleur avec et pour les enfants et pour dire à ce monde que si les enfants peuvent être masqués qu’ils ne sont certainement pas muets. A travers cette commémoration, l’UNICEF et ses partenaires rendent hommage aux enfants et adolescents qui revendiquent leurs droits et appellent à la mobilisation des adultes pour entendre leur voix.

A côté, l’artiste de renommée internationale malienne, Fatoumata Diawara, sollicité par l’UNICEF, a présenté un spectacle musical de 45 minutes intitulé ‘’Ben Ani Kelénya ‘’ durant lequel elle a plaidé en faveur des droits des enfants vivant avec un handicap. « Ces enfants sont marginalisés et ont besoin de soutien et de l’assistance », a déclaré Fatoumata Diawara, ajoutant que la défense des droits des enfants et la cause des enfants ont toujours été en tout temps des thèmes qu’elle évoque dans ses chansons à travers le monde. « Mon lance-pierre autour du coup symbolise mon attachement aux enfants », a –t-il dit. Au Mali, les enfants sont confrontés malheureusement confrontés à plusieurs difficultés marquées par le non accès à une éducation de qualité à cause de la crise sécurité confortée par la fermeture des centaines d’écoles, la pauvreté, l’exploitation des mineures dans les zones d’orpaillage…

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

