Mali : Les Banques, les assurances, les entreprises pétrolières … entament ce jeudi une grève de trois jours

Au Mali, le puissant syndicat national des banques, assurances, établissements financiers, micro finances, entreprises pétrolières et commerces (SYNABEF) a entamé, ce jeudi 17 avril 2025, de 72 jours reconductible à 120 heures la semaine prochaine.

Les négociations entre le SYNABEF et le gouvernement ont échoué. En conséquence, la première phase de la grève de 72 heures annoncée dans le préavis de grève déposé depuis plusieurs semaines a commencé, ce jeudi, à 00 heure sur toute l’étendue du territoire. « Nous avons le regret de vous informer de l’échec des négociations autour de du préavis de grève du 2 avril déposé par le SYNABEF », a annoncé le synabef dans son communiqué, invitant tous les membres du syndicat à observer avec le strict respect le mot d’ordre de grève. Selon la Direction du syndicat, cet arrêt de travail sera reconductible pour 120 heures à compter le mardi 22 avril 2025 à 00 heure pour s’achever le samedi 26 avril prochain. Le syndicat prévient : « aucun service minimum ne sera observé ».

Cette grève est la conséquence du bras de fer judicaire qui oppose ce syndicat et à l’institution judicaire. En effet, le SYNABEF proteste depuis plusieurs jours contre l’arrestation de deux de ses membres par la justice pour une affaire transaction financière au compte de la société Energie du Mali. Le syndicat demande la libération immédiate de leurs deux camarades Birom Diop et Alassane Touré de la filiale ECOBANK Mali. Quatorze points de désaccords sont inscrits dans le cahier de charge du SYNABEF. Certains points se rapportent au retour et à la régularisation des salaires de 158 travailleurs licenciés injustement chez UBIPHARM en décembre 2023. Le syndicat exige également l’annulation des décisions de licenciement des 7 syndicalistes par BARAKA PETROLEUM, la régularisation de 300 intérimaires par an à partir de 2024 ainsi que le remboursement des coûts supportés illégalement par les gérants des GPP, dont ceux de la station OLA énergie.

