Mali: Liste des membres du Bureau de la Coordination KelAntessar et Alliés de la Région de Tombouctou

Coordination KelAntessar et Alliés

A l’issue de son Assemblée Constitutive du 25 Avril 2020 tenue à Tabago Cercle de Goundam ; Une Coordination Kel Antessar et Alliés de la Région de Tombouctou a été mise en place. Elle porte son bureau consensuel à la connaissance des Communautés frères ; Autorités Nationales et Internationales composé comme suit:

Une Présidence d’Honneur réservée à la famille de feu Patriarche et chef de la Tribu Kel Antessar et Alliés : Mohamed El Mehdi El Ansari ;

Des membres du bureau ;

Une Commission consultative des Sages et Notabilités chargée de prévenir et gérer les problèmes communautaires des Kel Antessar et Alliés et servir d’interface avec les autres couches du Pays

1) PRESIDENCE D’HONNEUR :famille feu Patriarche et chef de la Tribu Kel Antessar et Alliés : Mohamed El Mehdi El Ansari

2) MEMBRES DU BUREAUPOSTE (Prénom et Nom)

Président

Dahmane Ag Hamoumoulou

1er Vice-Président

Hama Ag Mahamoud

2emeVice-Président

Ahmed Ag Hamama

3emeVice-Président

Mohamed Elmoctar dit khado Ag Mahamoud

4emeVice-Président

Mohamed Ag Hama dit Acheifeyri

5emeVice-Président

Hamata Ag Hantafaye

6emeVice-Président

Honorable Abdoulaye Mohamedoun Ansari

7emeVice-Président

Ibrahim Ag Hamouna

8emeVice-Président

Mohamed Ag Indala

9emeVice-Président

Abdoulaye Ag Mohamed Aly

10emeVice-Président

Hamoutafa Ag Alhousseini

11emeVice-Président

Azarok Ag Inaborchad

12emeVice-Président

Touki Ag Mahmoud

13emeVice-Président

Oumar HamamaCisse

14emeVice-Président

Abdoul Aziz Ag Mohamed

15emeVice-Président

Mohamed Assaleh Ag Moctar

16emeVice-Président

Al Kalifa Ag Mahmoud

17emeVice-Président

Abdoulaye Ag Mohamed Elmeloud

18emeVice-Président

Edeye Ag Teleyleye

19emeVice-Président

Hamouta Ag Hamada Ag Hamani

20emeVice-Président

Oumar Ag Itaha

Secrétaire Général

Habaye Ag kiniya

Secrétaire Général Adjoint

Mohamed Ali Ag Ahmed ditIntou

Secrétaire Politique

Mohamedoun Ag Hantafaye

Secrétaire Politique Adjoint

Ali Ag Mohamed Elmeloud

Secrétaire Administratif

Mohamed Ahmed Ag Hamama

Secrétaire Administratif Adjoint

Abdorahmane Ag Mohamed Issa

Secrétaire à l’organisation

Mohamed Issa Ag Hamahadi

Secrétaire à l’organisation Adjoint

Mohamed Ali Ag Ibrahim ditKassis

Trésorier

Mohamed Ag Aboubacrene

Trésorier Adjoint

Ahmed Ag Hama

Secrétaire à l’information

Hamata Ag Elmehdi

Secrétaire à l’information Adjoint

Mohamed ditPetio Ag Mohamed Elmoctar

Secrétaire au conflit

Beydi Ag Idiass

Secrétaire au conflit Adjoint

Mohamed Ag Oumar

Secrétaire aux droits humains

Mohamed Alhady Ag Elmehdi

Secrétaire à la promotion du genre

Ismael Ag Oumar

Secrétaire à la promotion culturelle

Ahmad Ag Abdolahi

Secrétaire à l’action sociale

AbdoulMagid Ag Mohamed Ahmed dit Nasser

Secrétaire à la promotion d’éducation

Akhindor Ag Houmadi

Adjoint au Secrétaire à la promotion de l’éducation

Mohamed Ali Ag Assadeck

Secrétaire chargé des affaires intérieures

Ehameye Ag Mohamedoun

Adjoint au Secrétaire chargé des affaires intérieure

Ibrahim Ag Ahmedou

Secrétaire chargé des affaires sociales

Mohamed Ag Idwal

Adjoint au Secrétaire chargé des affaires sociales

Ahmed Ag Borio

Secrétaire chargé des affaires extérieures

Ousmane dit Jojo Ag Dalla

Adjoint Secrétaire chargé des affaires extérieures

Aly Ag Oumar dit Karticos

Commissaire aux Comptes

Ahmedou Ag Hantafaye

Adjoint au Commissaire aux Comptes

Mohamed ditAmzadje Ag Mohamed Elmehdi

COMMISSION CONSULTATIVE DES SAGES ET NOTABILITES CHARGEES DE PREVENIR ET GERER LES PROBLEMES COMMUNAUTAIRES DES KEL ANTESSAR ET ALLIES ET SERVIR D’INTERFACE AVEC LES AUTRES COUCHES DU PAYS ET DU MONDE :

Houka Houka Ag Alhousseiny

Mohamed Ag Ahmad

Sanahame Ag Hamada

Mohamed Aly Ag Ayidou

Ahmedou Ag Mohamed Assadeh

Mohamed Aly Ag Abdoul Kader

El Mouzer El Mohamed Ali

Ehia Ag Ibrahim

Mohamed Ag Mallaha

Mohamed Aly Ag Mohamed Acheick

Mohamed Ali Ag Matahel

Ahmedou Ag Hama

Ahmedou Ag Abdallah

Salim Ag Wamakate

Abdoul Haye Ag Mohamedoun

Elmouner Ag Mohamed

Ahmedou Ag Hamama

Abdoul Kader Ag Khamani

Mohamed Ali Ag Elhabib

Intagaraste Ag Mohamed

Muphtah Ag Hamoumoulou

Hama AG Mohamed(EDM)

Mohamedoun Ag Hama dit Done

Zahabi Ould Sidi Mohamed

Ehia Ould Ebacher

Ibba Ag Eha

Tata Ould Abdoulahi

Mohamed Ag Saye

Mohamed Ali Ag Sawala

Cheick Maouloud Ould Cheibani

Mohamed Abdalah Ould Ibaba

Issa Ag Ikna

Houloulou Ag Wakina

Mohamed Ousmane Ag Hamama

Himba Ag Mohamed Ahmed

Mohamed Issa Ag Hamama

Mohamed Elmehdi dit Alghadi Ag Alwafi

Deida Ag Khama

Les noms ci-dessous ont été désignés par la coordination pour la mise en place des antennes extérieures ; il s’agit de :

ANTENNE DE LIBYE : Mohamed Ahmedou Ag Mohamed Ag Mohamed Aboubacrine et Habaye Ag Enaderfé autour du vieux Ibrahim Ag Mohamed Assaleh dit Koro ;

ANTENNE D’ARABIE SAOUDITE : Mohamed Ben Hawai ; Maouloud Ag Mohamed Ahmed et Adacha Ag Mohamed Elmoctar ;

ANTENNE DU MAROC : Nasser Ag Mohamed Ali Ag Attaher ;

ANTENNE DE LA MAURITANIE : Abdorahamane Ag Mohamed Elmoctar et Intagriste Ag Mohamed Mitta.

Une fois les antennes mises en place au niveau de ces coordinations de l’extérieur, les listes des membres doivent être mises à la disposition du Secrétaire Général Habaye Ag kiniya

Pour la coordination des femmes de la communauté Kel Antessar et Alliés :

La princesse Balkissa Walet Mohamed Ali et Fadimata dite Disco Walet Oumar sont chargées de sa mise en place.

NB : les réunions ordinaires de la coordination sont semestrielles. Le Secrétaire général ou l’un des Présidents peuvent demander des réunions extraordinaires.

L’ASSEMBLEE CONSTITUTIVE

