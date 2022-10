Le Fonds des Nations-Unies pour la population (UNFPA-Mali) avec le financement de la coopération suédoise, a remis au gouvernement malien des produits contraceptifs d’un coût de plus de 815 millions de FCFA. C’était le vendredi 30 septembre dans la salle de conférence du ministère de la Santé et du Développement Social, sous l’égide du Dr Sékou Dembélé conseiller technique audit département.

La présente donation en produits contraceptifs d’un coût de plus de 815 millions de FCFA par le Fonds des Nations-Unies pour la Population avec l’appui de la coopération suédoise (UNFPA-Mali), s’inscrit dans le cadre de son engagement à appuyer le gouvernement du Mali pour améliorer les indicateurs en santé maternelle. L’objectif général est de renforcer la chaîne d’approvisionnement en vue de garantir la disponibilité et l’offre des services de planification jusqu’au dernier kilomètre.

Plus spécifiquement, il s’agit d’améliorer l’offre des services de santé jusqu’au dernier kilomètre et de garantir la disponibilité continue des produits de santé sexuelle et reproductive jusqu’au dernier kilomètre. La Suède soutient cet objectif par sa contribution financière au programme Pays 2020-2024 de l’UNFPA-Mali, a indiqué l’Ambassadrice de la Suède. Cette contribution, selon Kristina Kühnel, s’élève à 60 millions de couronne Suédoise soit plus de trois milliards de Fcfa.

La planification est un droit…

Elle a indiqué que la santé et les droits sexuels et reproductifs sont une priorité pour l’aide suédoise au développement ainsi que son aide humanitaire. « Les droits sexuels et reproductifs sont fondamentaux pour la santé et le bien-être, l’égalité des sexes, la démocratie, la paix et la sécurité et le développement durable », a-t-elle expliqué. A travers son financement au programme Pays de UNFA, la Suède espère non seulement renforcer les capacités du gouvernement mais aussi travailler avec des organisations de la société civile, les collectivités locales et le secteur privé.

L’accès aux produits de la santé de la mère et spécifiquement les produits de la planification est un droit pour tous et un des piliers du mandat de l’UNFPA qui est de garantir « zéro besoin non couvert en planification familiale », a rappelé le représentant résidant de l’UNFPA au Mali. Selon Yves Sassenrath, la satisfaction de tous les besoins et planification familiale permettra d’éviter la survenue de de 9000 grossesses non désirés à 4500 femmes, d’éviter de mourir des suites d’accouchement et de faire des économies d’écoles et en enseignants.

L’amélioration de l’accès aux produits de santé et en particulier ceux de la santé de la mère et de l’enfant au Mali constitue une priorité du département de la santé pour avoir un programme de santé performant, a pour sa part, rappelé le Dr Sékou Dembélé, conseiller technique au ministère de la Santé et du Développement Social.

Tout en se réjouissant de la donation, il affirme être persuadé que les produits aideront à renforcer la chaîne d’approvisionnement et permettre l’accès des femmes aux méthodes contraceptives jusqu’au dernier kilomètre. Au nom du département, le Dr Sékou Dembélé a pris l’engagement qu’un bon usage sera fait de ces produits contraceptifs en promettant de le faire parvenir aux bénéficiaires finaux qui sont les femmes et filles du Mali. La cérémonie a pris fin par la remise des produits au conseiller technique par l’ambassadrice de la Suède au Mali et le représentant résidant de UNFPA au Mali.

Abdrahamane SISSOKO/Maliweb.net

