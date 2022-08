Des démissionnaires du M5-RFP ont annoncé, dans une courte vidéo, la tenue d’une conférence de presse ce mercredi suite à la création d’une nouvelle tendance du Mouvement du 5 juin- Rassemblement des Forces Patriotes dénommée ‘’M5RFP- Mali Kura’.

-maliweb.net- La vidéo dure trois minutes. Les deux anciens ministres,Konimba Sidibé et Mohamed Aly Bathily, prennent successivement la parole en français et en Bambara pour annoncer la tenue de cette conférence de presse qui officialisera la naissance de cette nouvelle tendance dénommée M5RFP-Mali Kura.

Entourés de l’ancien ministre Cheick Oumar Sissoko, de Mme Sy Kadiatou Sow, l’ancien premier Modibo Sidibé et d’autres, ils ont annoncé que le M5RFP-Mali Kura organisera une conférence de presse, ce mercredi 3 Août, à la maison de la presse.

« Nous vous informons que nous sommes acteurs de plusieurs mouvements et partis politiques et des associations qui ont décidé de créer le M5RFP -Mali-Kura. Nous étions tous dans le comité stratégique M5-RFP qui a finalement trahi les idéaux du mouvement pour se transformer à la solde d’une minorité », a annoncé l’ancien ministre de la justice, Mohamed Aly Bathily.

Et l’ancien ministre de l’Investissement, Konimba Sidibé, de renchérir : « Nous allons édifier l’opinion nationale et internationale sur les raisons qui nous ont amené à la décision de création du M5RFP-Mali Kura et la direction que nous souhaitons donner à notre mouvement de manière à ce qu’il devienne un acteur majeur de la transition et de l’après transition», explique-t-il, reprochant à l’ancienne version du M5-RFP de n’être plus que « l’ombre de lui-même ».

Déjà, ces initiateurs du M5RFP-Mali Kura soutiennent le nouveau mouvement a été créé pour restaurer les engagements et les missions que le mouvement s’était assigné lorsqu’il entrait en dissidence contre l’ancien régime en début de juin 2020. Les responsables du M5RFP-Mali Kura assurent soutenir la transition, mais en assumant également un rôle de veille citoyenne pour le respect des idéaux du mouvement.

L’unité des membres du M5-RFP s’est détériorée, suite à la nomination de l’actuel premier à la tête du gouvernement en juin 2021. Une querelle de leadership et de positionnement s’est installée au sein du mouvement. Elle a abouti à la suspension de plusieurs cadres du comité stratégique et la démission de certains responsables.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

