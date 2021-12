L’édition spéciale “Mémorial ATT vacances” 2021, coparrainée par Mossa Ag Attaher (ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne) et Mme Touré Lobbo Traoré (présidente de la Fondation Amadou Toumani Touré pour l’enfance) se déroulera du 18 au 25 décembre 2021 au stade Baréma Bocoum de Mopti. En attendant le démarrage de cette compétition de football, le magistrat Mangal Traoré (président du comité national d’organisation et ancien secrétaire particulier du défunt chef de l’Etat de 2002 à 2012) nous parle de l’événement.

Aujourd’hui-Mali : Pourquoi un mémorial ATT et le choix de Mopti pour abriter ce tournoi ?

Mangal Traoré : Avant de répondre à la question, je voudrais d’abord remercier le journal “Aujourd’hui-Mali” pour l’intérêt porté à cet événement dénommé “Mémorial ATT vacances”.

Je voudrais dans la même veine remercier les deux parrains de l’événement, à savoir le ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne, Mossa Ag Attaher ainsi que Mme Touré Lobbo Traoré (présidente de la Fondation Amadou Toumani Touré pour l’enfance). Parce que c’est grâce au parrainage de ces deux personnalités que cet événement est rendu possible. Donc, je voudrais beaucoup insister à la fois sur l’accompagnement du département en charge de la Jeunesse et des Sports chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne, à travers les services techniques que le ministre a désignés. Et ces services, du début jusqu’à aujourd’hui ont été toujours à l’écoute pour nous soutenir, nous accompagner, lever les difficultés auxquelles nous étions confrontés tout au cours des préparatifs.

En ce qui concerne Mme Touré Lobbo Traoré (présidente de la Fondation Amadou Toumani Touré pour l’enfance), depuis que nous avons commencé cette initiative, elle s’est fortement impliquée personnellement, à titre personnel, à travers ses conseils, à travers son appui constant, à travers son écoute et tout l’accompagnement dont elle a entouré le comité national d’organisation. Par rapport à l’événement “Mémorial ATT vacances” 2021 qui est prévu à Mopti du 18 au 25 décembre 2021, elle nous a remis un lot très important de fournitures scolaires que nous allons mettre à la disposition à la fois des meilleurs élèves de la ville de Mopti, de l’Académie de Mopti mais également des équipements sportifs (crampons, bas, t-shirts) que nous allons donnés à des centres de formation et des équipes de football. Je pense que cela dénote la forte implication de Mme Touré Lobbo Traoré par rapport à la réussite de cet événement.

Maintenant pourquoi ce “Mémorial ATT vacances” à cette date-là ? Il vous souviendra qu’il y a un an que le président Amadou Toumani Touré a été arraché à notre affection. Donc, nous avions dans le temps, de son vivant organisé pendant 9 ans de 2003 à 2011, un événement sportif dans le but de le soutenir dans le cadre de ses actions en direction de la jeunesse malienne. Donc, nous avions estimé à l’époque qu’en tant que proches collaborateurs, en tant que sympathisants, en tant qu’amis, en tant que compagnons du président ATT, que le football était un facteur qui pouvait drainer beaucoup de synergies, beaucoup d’idées et favoriser le brassage des jeunes qui venaient des différentes localités du Mali.

Mais je dois avouer en fait qu’à l’origine, ceux qui ont initié ce tournoi dont je fais partie, étaient essentiellement focalisés sur la Commune de Mopti, en s’inspirant de ce qui se passait dans le temps, dans les années 1980, à savoir les tournois inter-quartiers qui avaient quand même permis d’occuper la jeunesse mopticienne de l’époque et qui avait permis de drainer beaucoup d’amateurs de football au niveau du terrain scolaire de Gangal. C’est sur ce terrain de football Gangal qu’en 2003, en marge de la Coupe du Mali que nous avons lancé ce tournoi.

Je voudrais pour l’anecdote dire que le président ATT lui-même, lors de cette 1re édition 2003, est venu à la mi-temps à la surprise au terrain. C’était la veille de la finale de la Coupe du Mali prévue pour être jouée dimanche. La finale de la coupe inter-quartier était prévue pour être jouée le samedi. Et à la mi-temps de cette finale de la coupe inter-quartier, le président ATT est arrivé au terrain accompagné du ministre de la Jeunesse et des Sports Djibril Tangara, du ministre de la Communication, Gaoussou Drabo, de Babou Yara et quelques-uns de ses collaborateurs.

Par la suite, le tournoi a commencé à prendre de l’ampleur. Et en 2005, le tournoi a pris le nom de “Super Coupe ATT Vacances” parce que beaucoup de nos amis, de nos camarades des régions et des localités du Mali, qui avaient adhérer à l’esprit du tournoi, voulaient que nous organisions le même tournoi dans leurs localités. Je voudrais préciser qu’en 2011 lors de la dernière édition jouée à Mopti, sur les 52 cercles que le Mali comptait à l’époque, le tournoi “Super Coupe ATT” a été joué dans 49 cercles. C’est dire que tout le Mali était concerné par cette compétition sportive.

Ce tournoi “Super Coupe ATT Vacances” que nous avons organisé pendant 9 ans est un événement qui a permis de découvrir beaucoup de jeunes talents qui ont évolué dans les grands clubs de Bamako. Ces jeunes talents avaient été détectés lors des différentes éditions du tournoi à Kayes, Bamako, Mopti, Sikasso, Ségou et qui ont été recrutés par les grands clubs de Bamako comme le Djoliba, le Stade, le Réal. Ils ont aussi évolué au niveau l’équipe nationale du Mali. Je citerais, entre autres, Dallamané Diallo (actuellement entraîneur du COB) qui a été découvert lors de la Super Coupe ATT Vacances de 2005 à Mopti et qui évoluait dans le FC Coumba de la Commune III et qui a été, par la suite, recruté par le Stade malien de Bamako et qui a terminé sa carrière comme entraîneur du COB ; feu Founéké Sy (paix à son âme) qui était venu avec l’Asko de la Commune I et qui a été par la suite repéré et recruté par le Djoliba AC et qui a connu une carrière internationale à l’étranger qui, malheureusement, est décédé ; Djigui Diarra (l’actuel gardien de but des Aigles du Mali) qui a été découvert à Mopti en 2011 avec la Commune VI du district de Bamako. Il avait été repéré en 2011 lors de la Super coupe ATT vacances et recruté par le Stade malien de Bamako.

Je voudrais dire qu’au-delà de l’aspect festif, au-delà des brassages des jeunes, c’est un tournoi qui est scruté de très près par les grands clubs de football du Mali qui puisent là-dans un vivier qui leur permet d’animer leurs équipes.

Dans le cadre de la commémoration du 1er anniversaire du décès du président ATT, le comité d’organisation qui était à pied d’œuvre pendant les 9 années citées, a décidé de dédier une édition spéciale dénommée “Mémorial ATT vacances” pour rendre hommage au président ATT pour tout ce qu’il a fait pour le sport en général et pour la jeunesse malienne en particulier. C’est vrai que c’est un événement qui regroupe à peu près 300 jeunes qui viennent de tout le Mali pendant une dizaine de jours. C’est un événement qui nécessite beaucoup de moyens. Mais ceux qui nous accompagnent depuis le départ, ce sont les mêmes partenaires qui sont toujours à nos côtés et qui ont répondu présents cette année aussi. C’est pour dire que ce sont des personnes, des sponsors que nous avons réussi à fidéliser. Cette année, ces personnes sont prêtes à nous accompagner dans l’organisation de l’édition spéciale du “Mémorial ATT vacances”. Mais au-delà de leur accompagnement, je voudrais remercier encore une fois les autorités en charge du département de la le ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne, en particulier le ministre Mossa Ag Attaher et tout son staff, tous ses services techniques qui ont pu, de façon décisive, contribuer à la réussite de l’événement. Je voudrais également associer à ce remerciement le gouverneur de la région de Mopti, le maire de la Commune urbaine de Mopti, toutes les autorités traditionnelles, les notabilités de Mopti qui ont accompagné l’organisation du tournoi par leurs bénédictions. Je pense que cela est très important.

Peut-on savoir le nombre d’équipes attendues et leurs provenances et compte-vous pérenniser cette initiative ?

Bien entendu, nous allons pérenniser le tournoi. Parce que la région de Mopti, aujourd’hui, évolue dans un contexte sécuritaire très marqué. Mais je pense que nous avons aussi besoin d’espoir et d’espérance pour vivre. Donc, l’organisation du tournoi en ce moment précis à Mopti est pour nous une façon de dire que malgré la situation que nous traversons, l’important est que la jeunesse malienne puisse se retrouver pour cultiver le brassage entre les jeunes qui viennent des différentes régions du Mali. Ce qui était à l’origine, l’esprit du tournoi. C’est une façon pour nous de contribuer à consolider le vouloir vivre en commun des Maliens, de renforcer l’unité nationale de tous les Maliens, de renforcer le brassage des jeunes venant de tous les horizons.

Je voudrais préciser aussi que tous les responsables des équipes qui ont joué la phase finale de l’édition de 2011 qui ont été invités, de Kayes à Kidal, ont répondu présents. Il s’agit des 9 équipes venant de Kayes, Ségou, Sikasso, Mopti, Tombouctou, Gao, de Kidal et de la Commune VI du district de Bamako. La présence de ces équipes est très réconfortante pour moi. Ce qui prouve que c’est un événement qui est attendu par la jeunesse et la jeunesse sportive malienne en particulier.

Votre mot de la fin ?

Comme mot de la fin, je remercie tous ceux qui ont accepté d’accompagner l’événement, à savoir les deux parrains, le ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne, Mossa Ag Attaher, Mme Touré Lobbo Traoré (présidente de la Fondation Amadou Toumani Touré pour l’enfance).

Je voudrais remercier les autorités régionales de Mopti qui ont également accepté d’accompagner la réussite de l’événement. Je voudrais remercier aussi tous les sponsors, tous ceux qui étaient avec nous au début et qui, cette année, ont répondu présent et qui ont décidé de nous accompagner. Je voudrais aussi préciser qu’au-delà de l’aspect compétitions sportives, nous avons prévu d’organiser un certain nombre d’activités en marge, à savoir la remise de fournitures scolaires grâce à un don de Mme Touré Lobbo Traoré (présidente de la Fondation Amadou Toumani Touré pour l’enfance).

Ces fournitures scolaires seront remises aux meilleurs élèves de l’Académie de Mopti des classes de 3e et de la 6e année. Nous allons également organiser des expositions photos qui étaient en cours au niveau de la Pyramide de souvenir et qui ont pris fin. Donc, cette exposition, après avoir contacté la directrice de la Pyramide du souvenir, le ministre de l’Artisanat, du Tourisme et de l’Industrie hôtelière que je voudrais remercier au passage, a accepté d’accompagner l’idée d’organiser une exposition photos sur ATT dans sa ville natale qu’est Mopti.

Réalisé par Kassoum Théra

