Maouloud nabawi Soufi 2020 : « Notre religion l’islam a pour racine Salam, a pour dérivé la paix, Salam c’est la religion des hommes civilisés… »Explique Soufi Bilal Diallo

Au cours de la célébration du baptême de la naissance du Prophète Psl, la Communauté internationale des soufis Nour Bilaliya sous l’autorité spirituelle de son Grand Guide CHEICK SOUFI BILAL, a organisé un prêche ce mardi 03 novembre au stade Omnisports Modibo KEITA de Bamako.Pour l’édition 2020, le thème retenu était’’ le soufisme et ses valeurs intrinsèques au service de l’humanité’’.

Dans son prêche de baptême, Le guide Spirituel des soufis Cheick Soufi Bilal a tenu à rappeler les autorités maliennes d’être au service de leur peuple en leur fournissant les services sociaux de base . Avant d’ajouter qu’un bon responsable est là pour servir la nation non se servir et qu’il ne doit pas être un agent corrupteur…

Par rapport à la caricature sur le Prophète Mohamed Psl, Soufi Bilal dira que le vrai provocateur est celui qui répond à la provocation. Pour cela, il invite tous les musulmans du monde de ne pas répondre la violence par la violence.

« Notre religion l’islam qui a pour racine Salam, a pour dérivé la paix, Salam c’est la religion des hommes civilisés.Nous ne sommes pas des barbares, nous ne réagissons pas dans l’immédiat… Nous ne sommes pas des sauvages, nous sommes de la communauté issue de Mohamed, le prototype irréprochable de la paix, Qui fait du bien ou du mal envers son prochain c’est à lui-même qu’il fasse » Explique-t-il.

Le lendemain mercredi 4 novembre 2020, au crépuscule une grande prière bénédiction dite les sept Fatihas était destinée pour la stabilité,la paix, la concorde, la protection divine pour l’humanité et aussi envers les Forces de Défense et de sécurité du Mali. A travers cette prière de bénédiction, le Cheick Soufi Bilal et ses fidèles ont rendu gloire à Allah et prié sur son bien aimé Mohammad SAW.

