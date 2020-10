Maouloud Nabawi Soufis / Baptême 2020 : ‘’Le soufisme n’est pas sanguinaire encore moins un poseur de bombe…’’ dixit Cheikh Soufi Bilal Diallo

C’est dans la ferveur et la communion que la communauté musulmane des soufis du Mali a célébré dans la nuit du mercredi 28 octobre 2020 au stade omnisports, le Maouloud, jour anniversaire de la naissance du prophète Mohamed (PSL). Célébré chaque 12 rabîʿ al awal (troisième mois du calendrier musulman).

– Maliweb.net – Accueilli chaleureusement par ses disciples et sympathisants au Stade omnisports de Bamako, El Hadj Cheick Soufi Bilal DIALLO, Grand guide spirituel de la communauté soufi du Mali célèbre le Maouloud 2020 par un grand prêche à travers le thème “le soufisme et ses valeurs intrinsèques au service de l’humanité”.

A l’entame de son prêche de naissance, le Grand Guide Spirituel Cheikh Soufi Bilal Diallo n’a pas manqué de faire des éloges en cette nuit de commémoration de la naissance du prophète Mouhamed (PSL) sceau des messagers d’Allah. Car pour lui la dimension particulière et unique de cette naissance, parle de la multiplicité, de l’originalité et de la singularité des miracles survenus en cette matinée de lundi á la Mecque, la Sainte Cité d’Allah. Jamais le monde n’a connu en la circonstance autant de bouleversements au niveau des différentes composantes sociales, culturelles et religieuses ; bouleversements qui annoncent la venue du prophète des prophètes, le plus grand, le plus majestueux, le plus glorieux, le bonheur, le plus sublime, l’Ami de Dieu, l’Elu de Dieu, Mouhamadou Rassoullou lah, que la paix et le salut d’Allaah soient sur Lui. « Que le monde entier, se lève pour rendre hommage religieux le plus solennel, á cette naissance. La permanence de la lecture de ce poème participe de la glorification du prophète Mouhamed (PSL) acte considéré comme la meilleure forme d’adoration. Bienvenue au mois de la naissance, mois de naissance du prophète le plus noble et le plus glorieux. Il (MOHAMAD PSL) est venu avec le plus parfait bonheur. Le meilleur de la créature Mohamad psl. Allah est garant de ce que nous disons », dit-il.

En abordant, le thème “le soufisme et ses valeurs intrinsèques au service de l’humanité” pour l’édition 2020, Cheikh Soufi Bilal Diallo expliquera que le soufisme, pratiqué par les musulmans, se caractérise par la pratique du dogme mais aussi par son dépassement au profit de la spiritualité.

Le soufi ne rejette nullement ni la loi, ni les rites de l’islam. Bien au contraire, il les éclaire de l’intérieur, renouvelant sans cesse leur sens pour le fidèle. Dans un monde musulman en souffrance, la voie et le message soufi peuvent constituer une alternative réelle. Il est vrai que l’essence et les principes soufis, notamment au regard de l’action de quelques grands savants et maîtres de la voie, illustrent en quoi le soufisme pourrait s’imposer comme un élément d’apaisement pour l’humanité et comme un vecteur d’une citoyenneté active.

Pour que ce discours fasse sens, il faudrait au préalable que l’humanité n’oublie pas elle-même les principes qui le fondent. La première partie de cette contribution tentera une approche générale du soufisme. Seront ensuite abordées les crispations liées à l’islam dans le contexte historique mondial, puis la question de la désintrumentalisation de l’islam s’impose comme une nécessité afin de permettre l’exercice d’une citoyenneté active. Enfin, des intellectuels musulmans, d’inspiration soufie et ayant pleinement conscience des enjeux, se sont discrètement improvisés « médiateurs » dans les conflits que l’humanité sévit. Enfin, le Guide Soufi Bilal conclura son prêche en martelant : « Le soufisme est très complexe qui varie selon les maitres et les circonstances. Le soufisme n’est pas sanguinaire encore moins un poseur de bombe. Un soufi est un homme civilisé qui se connait lui-même et qui respecte son prochain, la tolérance, l’acceptation de l’autre, la paix, l’amour et l’amour pour tous à travers ses valeurs intrinsèques »

Bokoum Abdoul Momini/Maliweb.net

