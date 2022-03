La bavette ou masque utilisé pour se protéger de la maladie à Covid-19 quitte de plus en plus son contexte de mesure sanitaire. Au lieu de cache-nez contre la Covid-19, la bavette de nos jours sert à cacher l’infidélité de certaines femmes et hommes mariés à Bamako.

Que ce soit dans les lieux publics, les restaurants, les bars et les hôtels, on ne manque jamais de voir deux personnes assises l’une à côté de l’autre et personne n’enlève son masque. Si on peut prendre cela pour le respect strict de la mesure barrière, la plupart des cas, chacun enlève son masque une fois avoir quitté l’endroit.

Le gérant d’un restaurant affirme : « franchement, je crois que les gens utilisent le masque ici pour se cacher des gens que se protéger de la Covid-19. J’ai vu des cas où ils mangent en soulevant juste le masque afin d’introduire la bouchée et mastiquer derrière le masque ». Il ajoute : « une fois dehors, on remarque que ces personnes enlèvent leur masque pour continuer leur chemin avec d’autres personnes ».

Un autre gérant d’un bar avec des chambres de passe confirme nos doutes. « Il est très difficile aujourd’hui de voir une femme venir avec un homme dans les chambres de passe sans porter de masque ». Il a souligné qu’une fois à l’intérieur, elles enlèvent le masque. « C’est une façon de se protéger des regards », explique le gérant.

Une fille confie qu’elle utilise la bavette pour se cacher, mais pas pour rentrer dans les bars ou les hôtels. Elle affirme qu’elle ne se sent pas à l’aise d’emprunter une mototaxi. Donc elle se masque pour que ceux qui la connaissent, ne la voient pas derrière une mototaxi. Cela dégraderait son image pour elle auprès de ses amies et familles. « Je mets mon masque et dépasse souvent des connaissances qui ne me reconnaissent même pas », lance-t-elle, avec un petit sourire.

Ce qui met au clair notre hypothèse, c’est le gérant d’un site public. « Très généralement, si le couple est avec leurs enfants ou en famille, personne ne porte de bavette une fois installée », a remarqué notre interlocuteur. « Personnellement, je commence à tirer cette conclusion que le masque en plus de Covid-19 protège aussi certains infidèles », analyse le gérant. « Et de cache-nez, c’est devenu cache-infidélité », ironise-t-il.

Koureichy Cissé

