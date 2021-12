La médaille Joseph Augustin Leprince, récompensant un travail exceptionnel dans le domaine de la paludologie, a été décernée au professeur Abdoulaye Djimdé. Cette médaille lui été octroyée par la commission d’attribution pour ses travaux novateurs sur le paludisme. Il devient du coup le premier africain à avoir décroché cette médaille. Le professeur Mahamadou Diakité a, lui aussi, été nommé membre de la très prestigieuse American Society Of Tropical Medecin & Hygiene (ASTMH). L’ambassadeur des Etats Unis au Mali, Dennis Hankins, a décidé de célébrer ces deux géants de la recherche malienne et mondiale dont les réalisations scientifiques aident les Maliens et le monde à lutter contre les maladies tropicales. C’était le jeudi 09 décembre 2021 au sein de l’ambassade des Etats-Unis au Mali.

« Avec des chercheurs de la taille de ces deux, le Mali n’a rien à envier aux Etats-Unis d’Amérique en matière de recherche, et je dirai qu’ils sont au même niveau », a expliqué l’ambassadeur des Etats-Unis au Mali, Dennis Hankins. Selon lui, ce sont les travaux novateurs du professeur Abdoulaye Djimdé sur le paludisme qui lui ont valu la prestigieuse médaille Leprince de l’American Society Of Tropical Medecin & Hygiene (ASTMH). Il a précisé que le Professeur Abdoulaye est le premier africain, et seulement la 24ème personne depuis 1951, a remporté la médaille, qui est le prix le plus prestigieux récompensant un travail exceptionnel contre le paludisme. Quant au professeur Mahamadou Diakité, l’ambassadeur a signalé qu’il a été nommé membre de l’American Society Of Tropical Medecin & Hygiene (ASTMH), en récompense de ses travaux soutenus sur le paludisme et d’autres maladies tropicales infectieuses émergentes. Il a félicité les deux professeurs et les a exhortés à redoubler d’effort en faveur de la recherche pour le soulagement des populations malienne et mondiale. « Cette distinction est le couronnement d’un long processus, fruit de la vision des pionniers du MRTC, nos maîtres, le professeur Yaya Touré et feu professeur Ogabara Doumbo. Cette vision a été accompagnée par de nombreux partenaires, mais singulièrement par le peuple Américain à travers les Instituts Nationaux de la Santé des Etats-Unis d’Amérique », a expliqué le professeur Abdoulaye Djimdé. Le professeur Mahamadou Diakité lui a emboité le pas, tout en affirmant qu’ils mettront tout en œuvre pour l’amélioration de recherche afin d’honorer l’intelligentsia malienne et mondiale.

Moussa Samba Diallo

