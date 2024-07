Au Mali, les mères célibataires, longtemps marginalisées et stigmatisées, deviennent de plus en plus nombreuses. Cette situation, reflet de profonds changements sociaux et économiques, soulève des enjeux majeurs. Selon les dernières statistiques disponibles, le nombre de familles monoparentales a augmenté de manière significative au cours des dernières décennies. Comment ces femmes font-elles face aux défis du quotidien, et comment la société peut-elle mieux les soutenir ?

Historiquement, la structure familiale au Mali reposait sur des modèles traditionnels, où la famille élargie jouait un rôle central. Cependant, plusieurs facteurs ont contribué à l’augmentation des familles monoparentales.

Les divorces et séparations sont devenus plus fréquents, les grossesses hors mariage sont en hausse et certaines femmes choisissent délibérément de devenir mères célibataires. Ces parcours diversifiés témoignent des transformations en cours dans la société malienne.

Les mères célibataires au Mali affrontent de nombreux défis économiques, organisationnels et émotionnels. Sur le plan financier, beaucoup d’entre elles peinent à subvenir aux besoins de leur famille.

La précarité est accentuée par des emplois souvent instables et mal rémunérés, surtout dans le secteur informel. La conciliation entre vie professionnelle et vie familiale constitue un autre défi majeur. La gestion du foyer et des enfants repose entièrement sur leurs épaules, augmentant considérablement leur charge mentale.

Sur le plan social, ces femmes doivent souvent faire face à l’isolement et à la stigmatisation. Dans certaines régions, notamment rurales, être mère célibataire est encore mal perçu, ce qui peut entraîner une marginalisation sociale. L’impact de ces défis sur leur santé mentale et leur bien-être est significatif, soulignant la nécessité d’un soutien accru.

Résilience

Malgré ces obstacles, les mères célibataires montrent une résilience admirable. De nombreuses ressources et soutiens sont disponibles, bien que souvent insuffisants. Des initiatives gouvernementales et des ONG offrent des aides financières et des programmes de soutien. Des associations et des groupes de soutien locaux jouent également un rôle crucial, permettant à ces femmes de partager leurs expériences et de se sentir moins isolées.

Sur le plan personnel, ces mères développent des stratégies d’organisation pour gérer leur temps et leurs priorités. Le soutien des réseaux sociaux et familiaux, lorsqu’il est disponible, constitue une ressource précieuse. Les histoires de résilience abondent : certaines femmes réussissent à surmonter les défis en créant de petites entreprises, en poursuivant des études ou en s’impliquant dans des projets communautaires.

La perception des mères célibataires au Mali évolue lentement. Bien que des stéréotypes et des discriminations persistent, des progrès sont réalisés grâce à la sensibilisation et à l’éducation. Sur le plan législatif, des réformes récentes visent à améliorer la situation des parents isolés. Toutefois, beaucoup reste à faire pour assurer une véritable égalité des chances.

“Je suis tombée enceinte étant adolescente, je ne savais pas comment gérer la situation vue que ma famille n’a pas été indulgente envers moi donc j’ai beaucoup subi. J’ai traversé des moments difficiles sans aussi l’aide du père de l’enfant. Mais je comprends ma famille, ils ont juste voulu me faire comprendre que j’avais mal agi et me faire suivre un bon chemin et ça m’a vraiment beaucoup aidé. J’ai pris du courage et j’ai continué mes études avec l’enfant et je ferai de mon mieux pour ne plus décevoir mes parents et prendre soin de l’enfant qui est innocent”, témoigne K. M., mère célibataire.

Pour Dr. Maïga, psychologue, “la conception d’un enfant par une fille correspond à une période prématurée et immature de sa vie. Elles font face de façon brusque à la vie de mère en plus avec moins de soutien et d’accompagnement le plus souvent du conjoint et des parents. Ce nouvel état de vie peut avoir un certain nombre de conséquences sur son état psychologique : isolement au sein de la famille avec des tendances suicidaires, dépression avec le plus souvent des idées noires allant vers l’avortement, sentiment de culpabilité, problème d’estime de soi et de perte d’appétit, troubles du sommeil, anxiété”.

Les experts, tels que sociologues et travailleurs sociaux, soulignent l’importance de reconnaître et de valoriser la contribution des mères célibataires. Ils recommandent une amélioration des politiques sociales et des mesures spécifiques pour soutenir ces familles.

Les mères célibataires jouent un rôle essentiel dans la société malienne. Leur résilience et leur capacité à surmonter les obstacles sont admirables. Il est de notre devoir collectif de les soutenir et de créer un environnement plus favorable à leur épanouissement et à celui de leurs enfants. En reconnaissant et en valorisant leur contribution, nous construisons une société plus inclusive et solidaire.

Oumou Maïga

(étudiante en journalisme communication)

Commentaires via Facebook :