Les locaux du Projet pour la résilience urbaine de Bamako (PRUBA) ont abrité, du mardi 8 au jeudi 10 avril 2025, un atelier sur la mise en œuvre de la Composante 6 : la CERC (Contingent Emergency Response Component) ou l’Intervention d’Urgence Contingente. Présidée par le représentant du ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat, des Domaines, de l’Aménagement du Territoire et de la Population, Drissa Coulibaly, la cérémonie d’ouverture a enregistré la présence des représentants des 19 régions du Mali et du district de Bamako.

Selon le représentant du ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat, des Domaines, de l’Aménagement du territoire et de la Population, la déclaration de l’état de catastrophe nationale a permis la mobilisation des ressources – 43,1 milliards de FCFA – grâce aux soutiens des partenaires techniques et financiers, notamment la Banque mondiale par l’activation de la Composante 6 : l’Intervention d’Urgence Contingente (Contingent Emergency Response Component ou CERC) afin de faire face aux besoins d’urgence liés aux inondations ayant connu le pays. M. Coulibaly a remercié le gouvernement de la république ainsi que les partenaires techniques et financiers – particulièrement la Banque mondiale – pour avoir assisté les populations et localités sinistrées face à ces dures épreuves.

L’atelier est, dit-il, initié afin de partager et échanger sur les attentes des plus hautes autorités et des partenaires techniques et financiers pour la réussite de cette opération humanitaire. En clair, il a pour objectif de mettre en place des mesures d’accompagnement, informer les parties prenantes et opérationnaliser le dispositif de suivi-évaluation, le mécanisme de gestion des plaintes, sur les orientations de la mise en œuvre du CERC…

Les bénéficiaires sont de deux catégories : les populations sinistrées qui recevront des vivres, non vivres et les kits scolaires conformément aux recensements et les services techniques intervenant dans la réponse des crises d’inondation qui recevront des vaccins, médicaments, équipements et outils d’intervention.

A noter que c’est le 12 février 2025, à la suite de la cérémonie de lancement officiel de la distribution des vivres et non vivres aux victimes des inondations, dans la cour de la Direction nationale du développement social, que le gouvernement a sollicité la Banque mondiale pour l’activation de la Composante 6.

Rokia Coulibaly

