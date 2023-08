Mise en œuvre du PIEGM au Mali : L’Unité de gestion du projet et ses partenaires échangent avec les bénéficiaires

L’UGP-PIEGM, Trans-rail, l’ingénieur conseil et Biga-SARL ont rencontré les personnes impactées par le Projet d’interconnexion électrique en 225 kV Guinée-Mali (PIEGM-Mali) dans le cadre des sorties terrains.

Le PIEGM est né de la volonté des gouvernements du Mali et de la Guinée. Il s’agit d’un projet de construction d’une ligne électrique entre la République du Mali et celle de la Guinée, financée par la Bad, la Boad, l’UE, la Banque mondiale et les deux gouvernements.

Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du PIEGM Mali, une équipe composée des agents de l’UGP-PIEGM, de Trans-rail, de l’ingénieur conseil et de Biga-SARL a effectué une visite dans les localités de Sinsina, Kollé, Kéniéroba, Selinkégni, Tambala, Madina, Sombo et le village de Tombola. Ces localités sont concernées par le tracé de la ligne électrique.

Cette mission s’est déroulée du 3 au 19 juillet 2023. L’objectif était de vérifier et confirmer les corridors non concernés par le plan d’actions de réinstallation (PAR), en collaboration avec les villages riverains, sur la base du Plan parcellaire fourni par la société indienne Trans-rail, afin de pouvoir entreprendre les travaux à l’intérieur du corridor de la ligne 225 KV.

Selon Maïga Assita Wandé Samoura, coordonnatrice du projet PIEGM-Mali, “l’importance de ce projet est telle qu’il permettra d’améliorer la qualité de vie d’environ 1 220 000 habitants dans les deux Etats. Cela se traduira par le raccordement d’au moins 18 000 ménages et l’emploi d’environ 825 personnes dont 30 % de femmes/jeunes filles ainsi que la création d’une cinquantaine d’emplois permanents dans la phase exploitation des travaux d’exécution du PIEGM-Mali. En ce qui concerne l’insertion socioprofessionnelle, au moins 30 jeunes diplômés dont 50 % de jeunes filles effectueront leurs premiers stages professionnels ce qui favorisera leur employabilité”. Elle poursuit en ces termes : “En plus, ce projet d’envergure aura un impact certain sur l’économie locale en stimulant les activités des industries et entreprises notamment minières et agricoles”.

Auparavant une mission de supervision de la Bad conduite par l’UGP-PIEGM en Mai dernier avait effectué une visite dans les localités pour s’imprégner de la situation des réalisations et des recommandations avaient été formulées. Dans le cadre de l’appui institutionnel le projet a bénéficié d’engins spéciaux de la banque mondiale afin d’exécuter des travaux pour l’Energie du Mali (EDM). Ces engins d’une très grande capacité seront d’une grande importance pour la société EDM afin d’accélérer les travaux.

Source : Service de communication du PIEGM

