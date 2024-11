La coordination pour le développement du cercle de Léré a été portée sur les fonts baptismaux le samedi 23 novembre au mémorial Modibo Kéïta. Aux termes de cette assemblée générale constitutive, un bureau consensuel de 39 membres a été mis en place avec à sa tête Hamadou Fall Dianka, cadre de son état précédemment président de l’Association des ressortissants de Léré.

Outre les nombreux ressortissants de cette localité qui relève de la région de Tombouctou, l’événement s’est déroulé devant un parterre de personnalités dont des membres du gouvernement, du Conseil national de transition (CNT) et des autorités coutumières de la localité.

La mise en place du bureau de la Coordination pour le développement du cercle de Léré et le choix du président Amadou Fall Dianka ont été salués par les nombreux participants à cette rencontre. Le ministre-commissaire à la Sécurité alimentaire, Redouane Ag Mohamed Ali, le maire de Léré et des membres du Conseil national de transition ont apprécié cette initiative mais aussi le choix porté sur Hamadou Fall Dianka pour conduire les destinées de ce bureau pour un mandat de trois ans. Le ministre-commissaire Redouane Ag Mohamed Ali, désigné président d’honneur de cette coordination, a assuré le bureau de tout son soutien.

“Après la mise place du bureau, c’est maintenant que le vrai travail de terrain commence, car qui dit développement dit paix, sécurité et stabilité. Donc la mission principale du bureau, c’est d’abord travailler à créer sur place les conditions d’un retour progressif et définitif de la paix et de la stabilité dans le cercle. Cela passe par la réinstallation des populations déplacées, les autorités font c’est qu’elles peuvent, elles ont besoin d’appui pour réussir cette noble mission. Je crois savoir dans votre feuille de route la première action à laquelle vous allez vous atteler c’est le déplacement à Léré pour inscrire le reste des actions sur le terrain”, a soutenu le président Redouane Ag Mohamed Ali.

“Mon accompagnement en tant que président d’honneur à la Coordination ne fera pas défaut et je suis très heureux de voir la facilité avec laquelle le bureau a été mis en place en si peu de temps.

Cela dénote de la qualité des personnes choisies et aussi de l’état d’esprit des populations de ce cercle de se retrouver et à construire un avenir commun dans la paix et la prospérité. Le soutien des plus hautes autorités ne fera pas défaut aussi bien pour l’opérationnalisation du cercle mais aussi les actions du bureau”, a promis le président d’honneur.

Très heureux de l’initiative, le maire de la Commune urbaine de Léré, Cheicknè Dicko, n’a pas caché sa satisfaction.

“Je salue la mise en place du nouveau bureau. Que ses membres sachent que la population de Léré a porté son choix sur eux pour qu’ils travaillent pour le développement de ce cercle.

Auparavant j’étais seul sur le terrain à me battre pour Léré et aujourd’hui je suis content de voir mes frères autour de moi pour m’accompagner dans cette noble mission. C’est pourquoi je ne peux que souhaiter bonne chance à ce nouveau bureau”, a déclaré Cheicknè Dicko.

Même son de cloche chez Saloum Baby, membre du Conseil national de transition. “Je suis très content et fier de voir que la Coordination pour le développement du cercle de Léré est aujourd’hui une réalité. Pour cela, je ne peux qu’exprimer toutes mes bénédictions et réaffirmer tout mon soutien à cette Coordination afin qu’elle puisse atteindre ses objectifs pour le bonheur des populations du nouveau cercle de Léré”, a-t-il indiqué.

Boubacar Ould Hamed, représentant du chef de village de Léré, d’inviter tous les fils de leur localité de laisser le passé et d’aider cette coordination pour qu’elle puisse réussir dans ses missions.

“C’est un honneur pour le chef de village de voir tout ce monde réuni pour le développement du cercle de Léré, j’invite tous les fils de Léré qui veulent vraiment le développement de ce cercle et le bien-être des populations de laisser le passé de côté et d’aider cette Coordination pour que le développement du cercle de Léré puisse réussir dans ses missions pour le bien-être des populations”, a fait savoir le représentant du chef de village.

Quant à Hamadoun Dagamaïssa, vice-président du Réseau des communicateurs traditionnels du Mali, il a surtout salué le choix porté sur Hamadou Dianka Fall pour diriger ce bureau. “La mise en place de la Coordination pour le développement du cercle de Léré est une très bonne chose, aussi ils ont la chance d’avoir à la tête de cette structure un grand commis de ce pays Hamadou Dianka Fall, lequel s’est toujours battu pour Léré et aujourd’hui si tous les cadres et ressortissants ont décidé de le porter à la tête de cette Coordination, c’est une marque de reconnaissance. C’est pourquoi je suis convaincu que c’est un très bon choix pour le cercle de Léré et surtout pour la région de Tombouctou. Et je suis persuadé qu’il jouera toute sa partition pour le développement de cette localité. Il ne va pas décevoir”, a prédit Hamadou Dagamaïssa.

Notons que le mandat de ce bureau est de trois ans.

El Hadj Alou Badara Haïdara

Commentaires via Facebook :