Mois de la solidarité et de la lutte contre l’exclusion : Le ministre Assa Badiallo Touré apporte réconfort et compassion aux sinistrés de Sofara

Dans le cadre des activités de la 29e édition du Mois de la solidarité et de lutte contre l’exclusion, le ministre de la Santé et du Développement social a effectué le déplacement à Sofara (cercle de Djenné/région de Mopti) le vendredi 11 octobre 2024. Pour la circonstance, le Médecin-colonel Assa Badiallo Touré était accompagnée d’une forte délégation.

La région de Mopti a été durement touchée par les inondations consécutives aux pluies et par la montée des eaux ayant provoqué le déplacement des populations riveraines dans la région. Le bilan provisoire présenté au ministre Assa Badiallo Touré fait mention de 84 433 personnes sinistrées, dont 1 193 déplacées internes ; 5 677 habitations effondrées ; plusieurs superficies cultivables perdues dans les trois zones de production de la région… Le bilan humain n’est pas moins lourd avec 4 décès et 75 blessés.

Le Médecin-colonel Assa Badiallo Touré a donc fait le déplacement pour s’enquérir de l’état des populations sinistrées, présenter les condoléances des autorités aux familles éplorées, souhaiter un prompt rétablissement aux blessés et dire aux populations que pour «les autorités de la Transition, chaque Malien compte» !

Aussi, au nom du gouvernement et avec l’appui des partenaires techniques et financiers, le ministre a-t-elle offert quelques tonnes de céréales composées de riz, de mil, de sorgho, de pâtes alimentaires, de l’huile, de moustiquaires, de médicaments, des kits scolaires et de dignité, d’une valeur de plus de 53 millions de F CFA. Si cette donation paraît modeste au regard de la demande à travers tout le pays, elle constitue le versant symbolique en appui aux activités du Mois de la Solidarité de la région de Mopti. «Elle permettra de soulager les besoins alimentaires de 620 ménages sinistrés», dira Madame la Ministre. Elle a saisi cette tribune pour exhorter la population à observer les consignes de vigilance et à respecter les consignes et les conseils des services compétents.

Le ministre de la Santé et du Développement social a saisi l’occasion pour annoncer le retour prochain des déplacés internes (PDI) dans leurs localités. Elle a fait état des préparatifs en cours et, en Officier supérieur de l’Armée, elle est venue en éclaireur afin d’identifier d’éventuelles difficultés et de leur apporter les solutions idoines et s’assurer que tout se passera comme convenu.

Au nom des acteurs humanitaires, le représentant résident d’OCHA (Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations unies) au Mali, Mme Lucie Simba, a réitéré l’engagement de tous les partenaires à soutenir le Mali dans cette phase cruciale qu’elle traverse. «Ce combat, nous allons le gagner ensemble», a-t-elle promis. Le maire et le chef de village ont chacun exprimé leur satisfaction de recevoir un hôte de marque, porteur de bonheur et qui annonce le retour tant attendu des leurs sur leur terre natale.

En marge de cette visite à Sofara, le Médecin-colonel Assa Badiallo Touré a également visité l’hôpital Sominé Dolo de Mopti ainsi que l’infirmerie de la garnison du camp de Sévaré pour évaluer leur fonctionnement, de motiver le personnel soignant et s’enquérir de l’état de santé des blessés de guerre. Un geste apprécié à sa juste valeur par le médecin chef de l’infirmerie de la garnison militaire, le Médecin-colonel Mamadou Salif Konaté.

Au l’issue de ses visites, le ministre s’est félicité de l’engagement des directeurs régionaux dans l’exécution des missions qui leur sont confiées. Elle a particulièrement encouragé le Directeur de l’hôpital Sominé Dolo et son personnel à faire bon usage des équipements acquis. Et cela d’autant plus que l’Etat attend d’eux de fournir davantage d’efforts pour plus de résultats !

Naby

Avec le Réseau de Communication du MSDS

