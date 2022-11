Par cette participation au mois de la Solidarité, Moov Africa Malitel réaffirme son statut d’Entreprise Citoyenne, sa disponibilité et sa proximité avec le peuple malien en cette grande fête de la solidarité et du vivre ensemble. L’entreprise a décidé de faire des dons de vivres et d’équipements médicaux aux structures sanitaires, de faire des dons d’équipements agricoles aux femmes maraichères, d’offrir des salles de classe et des forages à des communautés, entre autres. La cérémonie de remise de kits a eu lieu le mercredi 16 novembre dernier dans les locaux de la direction technique de Moov Africa Malitel.

Le mois d’octobre de chaque année au Mali est consacré « Mois de la Solidarité et de la lutte contre l’exclusion ». Cela pour maintenir et renforcer les valeurs de solidarité qu’incarne notre pays. Et depuis des années, Moov Africa Malitel répond présent pour accompagner l’Etat malien dans les activités de solidarité et d’entraide de ce mois. Dans cet élan de solidarité, l’entreprise ambitionne de participer au soulagement des besoins des populations sur toute l’étendue du territoire national.

Il s’agit essentiellement de : don de Kits scolaires en papiers brailles des matelas pour l’Umav, des équipements pour deux Centres de Santé Communautaire (CScom), don d’appareils auditifs Ordinateurs aux sourds, don de Tricycles à la Fédération des handicapés. La construction de 3 salles au niveau de l’école fondamentale Goubadabo, don de 30 ordinateurs pour 2 salles informatiques dans 2 Lycées avec des connexions internet haut débit gratuite, don de fourrages, don de plateformes multifonctionnelles pour fabrication de savon (Projet d’Autonomisation des Femmes).

Dans son intervention, le maire de la Commune de Niantansso, représentant les bénéficiaires, dira que cette action humanitaire de Moov Africa Malitel, une première du genre dans le « Gangaran » marquera l’histoire pendant des années. “Le mois de la solidarité auquel nous avons l’honneur de prendre part aux côtés de l’Etat malien, nous renvoie à des valeurs et des qualités exceptionnelles que nous avons découvertes ici au Mali tout au long de notre mission à la tête de Sotelma-sa”, explique le directeur général de Moov Africa Malitel, Abdelaziz Biddine.

À l’entendre, quand on arrive au Mali, on est frappé tout de suite par l’élan de générosité des Maliens et par leur sens aigu du partage. Au fil du temps, on découvre que ces valeurs constituent le socle du vivre ensemble de la Société malienne. A cet effet, le directeur général, estime que le Mois de la Solidarité renvoie à des valeurs et des qualités exceptionnelles qu’il a découvertes au Mali tout au long de sa mission à la tête de Sotelma-sa.

La rencontre a enregistré la présence du ministre de la Communication, de l’Economie numérique et de la modernisation de l’Administration, le ministre délégué auprès du ministre de la Santé et du Développement Social, chargé de l’Action humanitaire, de la Solidarité, des Réfugiés et des Déplacés, le Président du Haut Conseil islamique Mali. Son Excellence M. l’ambassadeur du Royaume du Maroc au Mali, le maire de la Commune IV du District de Bamako, le Président du Comité Olympique et Sportif du Mali, les Directeurs des structures sanitaires, les Directeurs des différents centres de placements, orphelinats et autres structures.

Ibrahima Ndiaye

Commentaires via Facebook :