Dans le cadre des activités du Mois de la solidarité, Moov Africa Mali a organisé une cérémonie de remise de dons le vendredi 3 novembre 2023 dans ses locaux.

Pour prolonger le Mois de la solidarité, célébré chaque mois d’octobre au Mali, dont le thème retenu pour cette 28e édition est “La solidarité au service de la paix, de la stabilité et du développement dans le Mali Kura”, Moov Africa a procédé à un don de vivres, de kits scolaires, de matériaux de transformation, des aspirateurs de chirurgie, des appareils d’échographie et bien d’autres. Ses gestes hautement symboliques ont coûté 100 millions de F CFA à Moov Africa Mali.

L’orphelinat Niamber a bénéficié de kits scolaires, de vivres et autres dons de Moov. “Nous vous disons merci pour votre générosité et soutien inestimable au fil des années. Vos dons annuels ont eu un impact cumulatif sur la vie des enfants et sur notre capacité à leur offrir un avenir meilleur. Alors merci pour votre engagement envers notre orphelinat et d’autres structures du même genre ! Grâce à vos dons, nous avons pu améliorer les conditions des milliers d’enfants, nous avons pu leur offrir à manger l’essence de la vie, les inscrire dans des écoles avec les fournitures scolaires. Je tiens à vous remercier encore pour le sourire que vous avez fait naître sur le visage des enfants ainsi que de leurs encadreurs. Nous espérons sincèrement que notre partenariat avec Moov Mali sera une continuité absolue et que vos actions inspirent d’autres à se souvenir de nous. Vous êtes un soutien de solidarité”, a témoigné la représentante de l’orphelinat Niamber émue par les actions de Moov Africa à leur endroit.

L’orphelinat Ashede, l’Association des malentendants, les jeunes de Sandala, les pupilles de la Nation, la faitière des personnes en situation de handicap (Femaph) pour ne citer que ceux-ci sont des heureux bénéficiaires de cette remise.

Le directeur général de Moov Africa Mali, Abdel Aziz Bidine, a assuré que Moov ne pouvait être en marge des actions de ce genre. “La solidarité est l’une des valeurs les plus partagées au Mali et pour nous il est inimaginable que Moov Africa Malitel puisse rester au marge de cette célébration. Justement pour jouer sa partition dans la réussite de l’événement au niveau national et en conformité avec notre nature et notre esprit citoyenne que la Sotelma a organisé cette présente cérémonie. Elle s’inscrit dans la droite ligne de la politique de la Sotelma. Pour cette grande fête de la solidarité du partage et du vivre ensemble, Moov Africa a décidé d’offrir des vivres aux personnes vulnérables, d’offrir des équipements médicaux à des structures sanitaires ; d’offrir des équipements agricoles aux groupements d’intérêts des femmes de financer la construction de salles de classes de réaliser des forages et bien d’autres. Dans cet élan de solidarité nous portons soucis le plus grand nombre de personnes sur le territoire national et nous espérons faire naitre des sourires sur les lèvres”, conclura-t-il.

Les bénéficiaires de cette donation de Moov souriaient à la réception tout en remerciant et proférant des bénédictions à l’endroit de leur bienfaiteur.

Oumou Fofana

