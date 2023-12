Moov-Business Day : Journée d’échange entre Malitel et ses partenaires

Le mercredi 13 décembre 2023, la société Moov Africa/Malitel a organisé une journée d’échange avec ses partenaires à l’hôtel Radisson Collection. Occasion pour le directeur général Abdelaziz Biddine et son staff de procéder à la présentation des ‘solutions innovantes’ parmi lesquelles le lancement du nouveau centre d’Appels exclusivement dédié aux Entreprises. Et de réaffirmer aux entreprises que leur satisfaction reste au cœur de leur raison d’être.

Moov-Business Day est exclusivement consacrée aux Entreprises et aux Grands Comptes. Elle a pour objectif de renforcer le partenariat entre la société de télécommunication et ses partenaires. Pour M. Adbelaziz Biddine, il s’agit surtout d’un événement exceptionnel de B to B qui va marquer une nouvelle ère dans leur relation. Car, c’est le lieu d’échanger entre eux des opportunités, des solutions innovantes et autres offres ; mais surtout de recueillir les préoccupations des entreprises afin d’y trouver solution idoine.

Pour marquer la volonté de son entreprise à satisfaire sa clientèle, le DG de Moov Africa Malitel, dira qu’aujourd’hui, avec Moov Africa, la connexion des entreprises via la fibre optique est en plein essor. Et d’ajouter que leur ambition, est d’accélérer encore plus les investissements dans ce domaine en vue d’une plus large couverture de l’ensemble des grandes villes du pays avec des hauts débits pouvant atteindre jusqu’à 2Gbits. Toujours en terme d’innovation, le DG a annoncé le lancement d’un nouveau centre d’Appels uniquement dédié pour les entreprises.

Le responsable des services des Entreprises chez Moov Malitel, Balla Coulibaly tout en renchérissant les propos de son directeur, a continué à présenter une gamme d’offres variées de solutions pour les entreprises. Parmi lesquelles on cite le réseau numérique à intégration de service ‘RNIS’ qui propose une large palette de services, les offres data roaming qui donne la possibilité à l’ entreprise de rester connecter et jouir des fonctionnalités de la connexion au niveau local et sous régional , « les liaisons spécialisées » garantissant une connectivité positive pour la productivité , le service Moov Money qui offre des solutions adaptées de collecte de fonds et de paiement des salaires en toute sécurité .

Répondant aux préoccupations des clients, notamment le ralentissement du réseau pendant les moments de coupure d’électricité, le DG de Moov Malitel assure que des efforts sont en cours pour préserver la clientèle de ses désagréments.

En marge des échanges, une tombola a été organisée qui a fait une soixantaine de gagnants au lot des cadeaux : des mobile WIFI 4G, des box WIFI 4 G et des fibres optique de Moov Africa Malitel

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

Commentaires via Facebook :