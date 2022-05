“Encourager le séparatisme équivaut à une complicité avec le terrorisme”

Lors de la Conférence ministérielle de la Coalition mondiale contre Daech à Marrakech, le 11 mai 2022, le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, a précisé que 27 entités terroristes basées en Afrique aujourd’hui sont inscrites sur la liste des sanctions du Conseil de Sécurité de l’Onu. Et le Royaume du Maroc a démantelé plus de 210 cellules terroristes. L’impact économique du terrorisme, selon Nasser Bourita, a coûté au Continent une perte totale de 171 milliards de dollars. Avant de préciser que “séparatisme et terrorisme sont très souvent les deux faces d’une même médaille”.

Selon le ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’Etranger, Nasser Bourita, la tenue de la 9ème réunion ministérielle de la Coalition mondiale contre Daech à Marrakech confirme la ferme détermination du Royaume du Maroc à coordonner étroitement avec ses partenaires pour éradiquer la menace émanant de Daech, qui vise la sécurité et la stabilité régionales et lutter contre les sources du terrorisme et d’extrémisme dans le continent. La réunion a été l’occasion de décortiquer les défis imposés par le terrorisme sous toutes ses formes et le repositionnement de Daech en Afrique. Ce qui reflète la confiance dont jouit l’approche singulière mise en œuvre par le Royaume chérifien sous la conduite du Roi Mohammed VI en matière de lutte contre le terrorisme.

“Malgré des évolutions positives, un optimisme prudent a également été l’un de nos principes directeurs et à juste titre. Nous restons lucides sur l’état de la menace, qui ne s’est pas atténuée”, selon Nasser Bourita. Selon lui, “l’Etat islamique détient le tristement célèbre record de devenir le groupe terroriste le plus meurtrier au monde en 2021. L’Afrique, quant à elle, est devenue sa principale cible, subissant 41% de toutes les attaques de l’Etat Islamique dans le monde.

Puisque la Coalition concentre sa première session en Afrique, le chef de la diplomatie marocaine a profité pour partager avec les participants l’état de la menace sur le continent. “Par rapport à la période pré-pandémique, la violence a augmenté sur le Continent, avec une augmentation de 40 à 60% augmentation du nombre de morts et d’attentats.

En 2021, l’Afrique subsaharienne représentait 48% des décès dus au terrorisme dans le monde avec 3 461 victimes portant le nombre de morts à 30 000 personnes au cours des 15 dernières années.

Le Sahel abrite les groupes terroristes les plus dynamiques et les plus meurtriers au Monde. Les décès dans la région du Sahel représentent 35% des décès dus au terrorisme dans le monde en 2021 contre seulement 1% en 2007. Le nombre de morts du terrorisme a augmenté de plus de 1 000% entre 2007 et 2021 au Sahel. L’Afrique de l’Ouest et le Sahel sont les régions les plus touchées d’Afrique avec plus de 1,4 million de personnes déplacées à l’intérieur du pays en raison des affrontements“. Parole du ministre Nasser Bourita.

Selon lui, “la menace terroriste en Afrique a maintenant atteint des côtes atlantiques et ses routes maritimes. Des liens entre terrorisme et piraterie sont apparus dans le Golfe de Guinée comme on le voit dans la Corne de l’Afrique. Les groupes terroristes cherchent également à contrôler les ressources naturelles.

En outre, une tendance inquiétante s’est développée sans attirer l’attention nécessaire : le lien terrorisme et séparatisme. La collusion contre la souveraineté et la stabilité des Etats et la convergence des moyens financiers, tactiques et opérationnels, créent une alliance objective entre groupes terroristes et séparatistes. Cela a été confirmé par le nombre croissant d’individus passant de groupes séparatistes à des groupes terroristes et vice-versa. En fait, séparatisme et terrorisme sont très souvent les deux faces d’une même médaille”. Avant d’ajouter : “Ceux qui financent, abritent, soutiennent et militarisent le séparatisme contribuent en fait à propager le terrorisme et à compromettre davantage la paix et la sécurité régionales. Ne nous y trompons pas : encourager le séparatisme équivaut à une complicité avec le terrorisme. Notre rencontre suscite de grands espoirs et attentes, repris par la forte participation des pays africains, qu’ils soient membres ou observateurs de la Coalition mondiale”.

En tout cas, les participants ont exprimé une solidarité à l’Afrique dans la lutte contre la menace que représente Daech. “Notre évaluation commune de la montée dangereuse des menaces terroristes en Afrique a conduit à l’émergence d’une approche sur mesure du soutien de la Coalition à l’Afrique.

Notre souhait est que la réunion de Marrakech inspire la Coalition mondiale afin d’apporter un soutien concret qui réponde aux aspirations légitimes de nos partenaires et honore le devoir de solidarité que l’Afrique mérite” a conclut le ministre marocain.

En tout cas, la réunion de Marrakech a été l’opportunité de débattre des moyens d’action conjointe pour lutter contre les dangers terroristes sous toutes ses formes, mais également des mesures à même de renforcer les stratégies et les capacités sécuritaires des pays du continent, le but étant d’affaiblir cette organisation terroriste.

El Hadj Alou Badara HAIDARA, envoyé spécial Marrakech

Commentaires via Facebook :