Nioro du Sahel : les Hamalistes marchent pour la prorogation du délai de la transition de 18 à 36 mois…

A l’issue d’une marche pacifique la semaine dernière, Le Cherif Bouyé Haidara confirme son soutien aux nouvelles autorités de la transition en demandant de leurs accorder un bonus de trois ans. Ils étaient plus de huit cent marcheurs en majorité Hamalistes à répondre présent à l’appel du guide spirituel des Hamalistes Cheick Mohamed Ould Cheickne Hamahoula dit Bouyé Haidara.

De la tribune, les marcheurs sont passés par la maison du peuple avant de se diriger vers le marché qu’ils ont traversé et avant d’emprunter la voie de Maguiraga Kouda jusqu’au pond de ATTbougou situé à une centaine mètres du Gouvernorat ou les attendaient le Gouverneur Aly Anadji.

Sidi Dicko, le porte parole des Jeunes Hamalistes initiateurs de cette marche a dans déclaration remise au gouverneur, réaffirmé leur attachement à la souveraineté et à la stabilité de l’unité et l’intégralité du territoire. Tout en réaffirmant par la même occasion le soutien du chérif de Nioro à la prolongation de transition eu égard aux nombreuses déclarations du président de la transition colonel Asimi Goita pour le respect du délai de la transition.

C’est sur un ton d’éclat de sursaut national et patriotique que Sidi Dicko a évoqué les causes profondes des précédentes crises socio politiques qui dit –ils assaillent le Mali depuis 2012, raison pour laquelle selon lui, eux les jeunes Hamallistes soutiennent le Cherif Bouyé Haidara qui souhaite que cette transition soit prolongée de 18 à 36 mois dans l’espoir que ce délai permettra d’améliorer les conditions socio, politiques et sécuritaires du pays . Poursuivant, il a fait savoir que ce soutien à la prorogation de la transition qu’ils ont initié, est soutenue par les jeunes Hamalistes de l’ensemble du Pays et d’ailleurs constituant ainsi un collectif.

« De par nos voix, nous réaffirmons nos soutiens à l’endroit de cette transition dans toutes les actions visant à renforcer la souveraineté et l’intégrité du territoire du Mali » a-t-il laissé entendre.

Après la remise de cette déclaration au Gouverneur de Nioro du sahel, Aly Anadji en présence du Corps préfectoral et des élus de ladite Ville, l’autorité gouvernemental leur a remercié d’avoir respecté leur engagement pour cette marche pacifique et les a promit de transmettre leur doléance a qui de droit.

Terminant cette marche à la Zawiya du Cherif Bouyé Haidara , le guide religieux s’adressant à son auditoire a réaffirmé son soutien sans faille à Assimi et son équipe et a demandé à ce que cette transition soit prolongée de 18 à 36 mois parce que dit-ils , ses nouvelles autorités inspirent confiance pour un Mali de paix tant recherché par ses fils et filles.

Il faut noter qu’à cette marche l’on notait la présence des forces de défenses et de sécurité dont un grand nombre de militaires

Malick Gaye

Commentaires via Facebook :