Nouveau découpage territorial : L’érection de Bourem en région exigée par ses ressortissants à Bamako

L’ensemble des couches sociales de Bourem est sorti le lundi 6 mars pour manifester leur mécontentement et demander l’érection de Bourem en région et de toutes ses communes en cercles par la loi portant réorganisation administrative du Mali adoptée par le Conseil national de la transition (CNT).

Suite à cette marche de la population locale, la plateforme Bourem région à Bamako a tenu une assemblée générale, le mardi 7 mars 2023 à l’hôtel Olympe de Bamako. Pour les organisateurs, il s’agissait de réaffirmer leur soutien à la position des acteurs locaux sur le découpage territorial et exiger la relecture de la loi portant sur la réorganisation administrative du Mali adoptée en février 2023 par le Conseil national de la transition (CNT) et l’érection de Bourem en région et de toutes ses communes en cercles.

Selon son porte-parole, Alhoudourou Maïga, à la suite de la réunion technique tenue le 3 mars 2023 au siège d’IR-GANDA, la plateforme Bourem région s’engage à mener des concertations avec tous les acteurs et des actions de lobbying au plus haut niveau. Et il n’a pas caché sa conviction que ce combat se gagnera sur la durée. «Bourem ne doit plus être dans la réaction», a déclaré Alhoudourou Maïga.

Cependant, la plateforme demande aux autorités locales de réunir les conseils de village, les conseillers communaux et ceux de cercle pour statuer et délibérer sur cette démarche en cours, en l’occurrence l’érection de Bourem en région et l’ensemble de ses communes en cercles. Ces délibérations devraient également, et de façon concrète, statuer sur la note technique proposée par la plateforme Bourem ​région. Celle-ci propose une réorganisation administrative avec Bourem comme chef-lieu de région.

Aux dires du porte-parole de la plateforme Bourem région, il ressort de la réunion technique qu’il est plus que nécessaire, outre la demande d’érection de Bourem en région, de travailler profondément sur la réorganisation des villages en les mettant ensemble pour créer beaucoup plus de communes. «Cela ne peut se faire sans les communautés à la base, sans les conseils de villages, de quartier, les conseils communaux et de cercle», a-t-il déclaré…

«Nous voulons que Bourem soit érigé en région. La régionalisation, les associations, l’ethnicisation ne font que menacer la nation. Bourem et Ansongo auraient dû être érigés en régions. Les populations demandent aujourd’hui et nous allons les soutenir. Mais j’estime que c’est une menace pour la nation malienne d’ériger systématiquement comme ça des régions en fonction des ethnies et des localités. Nous allons apporter notre soutien et notre solidarité aux populations de Bourem, mais nous devons avoir à l’esprit que c’est la nation qu’il faut créer», a déclaré le doyen Mahamane Rakidou.

Notons que la plateforme Bourem région est une entité indépendante composée de l’ensemble des forces vives de Bourem et travaille au niveau local et national.

Kader Toé

