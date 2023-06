Lors du scrutin référendaire, qui s’est tenu le dimanche dernier, la Mission d’Observation des Élections aux Mali (MODELE -Mali), dirigée par Dr Ibrahim Sangho, assure avoir déployé plus de 3 000 observateurs sur toute l’étendue du territoire et constaté certains dysfonctionnements.

Présente dans différents centres de vote, la mission électorale, à travers ses représentants, a relevé plusieurs types d’incidents et de dysfonctionnements. Cette annonce a été faite par le Chef de Mission de la MODELE-Mali, Dr Ibrahima Sangho, lors d’un point de presse que lui-même a animé dans la soirée du dimanche 18 juin 2023.

Dans son intervention, Dr Sangho précise qu’à la fin du scrutin, la MODELE-Mali a pu relever dans les bureaux couverts par ses observateurs plusieurs types d’incidents et de dysfonctionnements, qui sont entre autres, la non-tenue du scrutin dans la région de Kidal; la présence de 05 bureaux de vote dans la même salle à Baye, cercle de Bankass (région de Mopti) par manque d’infrastructures. Avant d’ajouter la violation du secret de vote (mauvais emplacement de l’isoloir) dans le bureau de vote n°1 du centre de vote du CFTP de Kayes Ndi, commune et cercle de Kayes (région de Kayes) ; l’utilisation de téléphone portable dans certains bureaux de vote comme en commune II du District de Bamako; le matériel électoral brûlé dans le village de Chikata, commune de Dianguirdé, (cercle de Diéma) par des individus armés non identifiés.

Il s’est arrêté là, le chef de la mission ajoutera le non fonctionnement pour cause d’insécurité comme pour dire que 23 Bureau de vote (BV) sur 38 dans le cercle de Youwarou ont pu fonctionner, 25 BV sur 34 à Ouenkoro, 37 BV sur 47 à Segué. Et de noter la délocalisation des bureaux de vote des communes de Baye, Sokoura, Ouenkoro, Segué à Bankass ville, pour raison d’insécurité ; la perturbation du vote dans la commune de Bodio (Bandiagara), à cause d’une attaque terroriste ; l’absence de vote dans les communes Diankabou, Bamba, Kassa, Dinangourou (Koro) ; l’enlèvement des urnes dans trois villages dans la commune de Fallou, cercle de Nara. « Les bureaux de vote de N’dola et Tièmaba dans la commune de Niono, cercle de Niono ont été fermés après le démarrage du vote pour cause de menaces terroristes ;- Dans la commune de Kala Siguida , cercle de Niono, les présidents des bureaux de vote N’Godjila et Manialé ont été enlevés par des hommes armés ;- Des hommes armés ont enlevé les urnes dans trois villages dans la commune de Fallou cercle de Nara à Kolomina, Digue et Sébougou ; les urnes des bureaux de vote à Koronga (Nara) ont été emportées par des hommes armés. Dans la commune de Pogo, cercle de Niono les bureaux de vote de Diadowèrè, Pogo 1 et Pogo 2, Kalangola n’ont pas été ouverts. Ceux de Mbewani Coro, Kanto, Korontobougou ont été fermés pour cause d’insécurité. Dans la commune de Femaye, à Taga, cercle de Djenné, le président et ses assesseurs ont été enlevés par des individus armés » a souligné Dr Sangho

A ses dires, 96% des bureaux de vote ont été fermés à 18 h et les électeurs dans la file d’attente ont été autorisés à voter à 98%. Quant au dépouillement, il soutiendra que ceci s’est se passé sans incident majeur dans 79% des bureaux observés.

Au titre de la participation, il souligne que l’état actuel des données récoltées dans les bureaux observés, fait état d’un taux de participation de 27%.

Lamine BAGAYOGO

