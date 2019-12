Istanbul a abrité les 8 et 9 décembre 2019 une Conférence de haut niveau sur les investissements publics et privés organisée par l’Organisation pour la coopération islamique (OCI). C’était en présence du président de la Turquie, Recep Tayyip Erdo?an et de son homologue guinéen Alpha Condé. Plusieurs personnalités évoluant dans le monde des affaires dont le conseiller du président Condé, Mohamed Kagnassy avaient pris part à la conférence.

Le but de cette conférence est de fournir une plateforme pour que les décideurs publics et privés de l’OCI puissent se retrouver entre eux et travailler avec les décideurs aux niveaux national et régional pour partager leurs idées sur les moyens d’améliorer le climat commercial et créer des opportunités pour les dirigeants des entreprises.

Plusieurs sujets ont été examinés au cours des échanges entre décideurs venus de par le monde. Notamment la situation de l’investissement intra-OCI sur la base de l’élimination des barrières et de la promotion de la libre circulation des biens, des services, des personnes et des finances entre les États membres de l’OCI.

La Banque islamique de développement (BID) a exprimé sa volonté d’accompagner cette nouvelle vision économique pour la communauté OCI. Alpha Condé a sollicité la BID pour l’augmentation de l’enveloppe financière envers de la Guinée. Cela afin de profiter pleinement des produits et services de la Banque islamique de développement.

Le président Condé de rappeler l’appui considérable de la Banque islamique de développement dans la mise en œuvre de plan national de développement économique et social (PNDES) élaboré par son gouvernement en 2016. “De nombreux projets issus de ce plan ont été financés notamment : la construction des routes, la réhabilitation et l’extension du réseau électrique de Conakry, le développement des chaînes de valeurs agricoles, la construction et l’équipement de l’hôpital national de Donka”, a-t-il fait remarquer.

Notons que la Conférence a fourni l’opportunité aux décideurs politiques et le monde des affaires de l’OCI et au-delà de se rencontrer, d’échanger des connaissances et de formuler des engagements pour améliorer le climat d’investissement. D’autant plus qu’un tel rendez-vous fournit aux décideurs politiques et aux entrepreneurs, les outils nécessaires pour accroître l’investissement dans les principaux secteurs économiques et de développement.

