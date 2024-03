Opération Ramadan de Moov Africa Malitel : Des vivres offerts à plusieurs associations et familles démunies !

Des paniers de rupture de jeûne, des tapis de prière et des exemplaires du Saint Coran distribués dans les mosquées

Entreprise citoyenne, Moov Africa Malitel, sous le leadership de Abdelaziz Biddine, vient d’offrir des vivres à plusieurs associations et familles démunies en vue de passer un très bon mois de ramadan. La remise du don a fait l’objet d’une cérémonie modeste mais pleine de signification, le mercredi 13 mars dans la direction du département Moov Money en présence du secrétaire général de l’entreprise, Sidi Mohamed Dembélé accompagné par la cheffe du service des Relations Publiques, Mme Soumaré Habibatou N’Diaye et de plusieurs autres collaborateurs. L’opération de distribution de paniers de rupture de jeûne, des tapis de prière et des exemplaires du Saint-Coran a été aussi lancée hier jeudi et ce, durant tout le mois de carême.

Moov Africa Malitel vient de respecter la tradition avec l’opération Ramadan pour venir en aide aux couches défavorisées. L’édition 2024 a été lancée, le mercredi 13 mars dernier, par la remise de don composé de mil, de riz, du sucre, des pâtes alimentaires et de l’huile.

L’événement était présidé par le Secrétaire général de Moov Africa Malitel, Sidi Dembélé, qui avait à ses côtés ses proches collaborateurs.

Cette année, les structures bénéficiaires sont entre autres l’Amaldème, l’UMAV, la mosquée Asalam, la mosquée Haïbatou Rassoul, les centres coraniques et également quelques familles démunies.

D’après Mme Soumaré Habibatou N’Diaye, responsable du service en charge des Relations Publiques de Moov Africa Malitel, “qui dit mois de ramadan dit mois de partage”. A travers ce don, dira-t-elle, “Moov Africa Malitel entend soulager la souffrance de la population pendant ce mois sacré de ramadan. Ce, compte tenu surtout du contexte actuel de notre pays confronté à une crise multidimensionnelle depuis quelques années. Il est de coutume pour Moov Africa Malitel de soutenir les structures qui sont en charge des enfants en situation de difficulté à travers des remises de vivres en vue de les aider dans leur prise en charge de cette couche vulnérable. Le présent geste à leur endroit s’inscrit ainsi dans ce cadre”.

Selon Sidi Dembélé, ce geste de solidarité de Moov Africa Malitel à l’endroit des couches défavorisées est une initiative qui date depuis plusieurs années. “Chaque année depuis 2011, à la faveur de ce mois béni, Moov Africa Malitel vient en aide aux personnes démunies. Cela, conformément à l’une des recommandations fortes du Saint Coran qui nous invite à faire de la générosité, beaucoup de prières et de bénédictions et de venir en aide aux plus démunis. C’est dans cette dynamique, que nous faisons à l’occasion de chaque mois de ramadan, des dons à certaines associations, aux mosquées mais aussi à des personnes physiques. Le Ramadan est un mois où l’on doit venir en aide aux plus démunis, c’est un mois tellement difficile surtout dans le contexte actuel du pays que nous avons jugé nécessaire d’inclure cette année à la liste des structures bénéficiaires, des personnes physiques qui vivent vraiment dans des conditions précaires”. Parole du Secrétaire général de Moov Africa Malitel.

L’imam Mahamadou Coulibaly a saisi cette opportunité pour saluer cette belle initiative. Au nom des bénéficiaires, il a adressé ses sincères remerciements à la direction générale de Moov Africa Malitel pour ce geste de générosité. Ce qui contribuera à soulager les fidèles musulmans pendant ce mois béni. Cette cérémonie de remise consacre en effet le démarrage d’une série de remise de dons que Moov Africa Malitel envisage de faire durant ce mois de ramadan et qui va concerner notamment les mosquées avec la remise de paniers de rupture de jeûne, des tapis de prière et des exemplaires du Saint-Coran. K.THERA

