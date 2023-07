La ville de Bamako qui perdait son lustre d’antan, change de visage pour redevenir une ville coquette, à travers l’installation de pavés dans les rues, œuvres de bonnes volontés. Nous avons fait un tour dans certains quartiers de Bamako comme à Banankabougou ; Baco-Djicoroni ACI et Missira.

Des rues merveilleusement pavées et bordées de caniveaux modestes, de lampadaires et salubres ! Telle est l’œuvre de personnes de bonne volonté, un acte de patriotisme hautement appréciable.

A l’heure d’or du petit soir, lorsque les voitures brillent de la bonté, des rayons du soleil couchant, on aperçoit de jeunes garçons sur des patins à roulettes, sur les vélos parcourant les rues pavées d’un bout à l’autre, tandis que des jeunes filles jouent au jeu de saut à la corde.

Mali Tribune est allé à la rencontre des sociétés auxquelles le projet a été confié, à Banankabougou. Pas d’interlocuteurs, car ces derniers estiment qu’une œuvre humanitaire doit se faire dans la plus grande humilité comme le souhaite leur employeur. Mais ces œuvres redonnent le sourire aux habitants de ces quartiers.

“Nous prions à ce qu’il y ait un émule ou des émules animés de bonnes actions et qui fassent mieux que lui”, a souhaité Madoufing Traoré, chef de quartier de Banankabougou. Idem pour Abdramane Diakité, un tailleur du quartier de Banankabougou qui se glorifie d’être le voisin de l’opérateur économique doublé d’industriel, Seydou Nantoumé. Celui-là même qui a gracieusement mis la main à la poche pour embellir cette rue où il habite.

“C’est un privilège d’être un voisin de Seydou Nantoumé, car grâce à lui, le quartier a pu bénéficier en dehors des rues pavées, des matériaux d’assainissement. Nous prions également pour qu’il ait les moyens de pouvoir aménager les autres rues du quartier”, dit-il.

A quelques kilomètres de là, nous nous sommes rendus à Missira, en Commune I du district de Bamako, à la rencontre d’une association pilotée par l’ex-ministre de la Culture Aminata Dramane Traoré surnommée Yeelen (la Lumière), l’association à travers son projet “le soir, le voisin et le quartier”, avec l’appui financier d’un montant de 217 millions de F CFA, du Grand-Duché de Luxembourg a permis de paver 22 650 m2 de rues, la confection et la pose de dalles, la couverture de 18 caniveaux et plusieurs autres actions citoyennes.

Pour rappel, il y a de cela quelques années, l’ancienne ministre fut invitée par feu le président Amadou Toumani Touré à partager son expérience afin que d’autres compatriotes puissent s’en inspirer. Pendant la saison sèche, Bamako est confronté à deux problèmes majeurs : la poussière qui brouille la vision des motocyclistes dans les rues pendant la saison sèche. Et pendant la saison pluvieuse, les rues sont submergées par la boue, des flaques d’eau, le manque de régularité du système de drainage, entravant le ruissellement des eaux de pluie. Dans le quartier de Baco-Djicoroni ACI, Abdoulaye Koumaré, un ancien ministre des Transports et des Infrastructures routières du Mali a également bitumé la voie principale jusqu’au bout de la rue, sur environ 1 km.

Abdrahamane Sylla, ancien ministre des Maliens de l’extérieur et de l’Intégration africaine à son tour, a goudronné sa rue. Ces différentes actions contribuent à l’amélioration du bien-être des habitants de la zone. En écoutant certains internautes, on a l’impression que la ville de Bamako fait partie des capitales les plus délabrées d’Afrique de l’Ouest.

Cependant les aménagements continuent dans différents quartiers avec les moyens du bord, impliquant des collectes de fonds auprès du voisinage. L’accompagnement des volontaires dans l’assistance des bonnes actions citoyennes dans les communes se fait de plus en plus sentir. Ce qui interpelle les autorités à mettre en place des mesures d’accompagnements. Toutes choses qui allégeraient les charges de l’Etat.

Mamadou Tapily

(Stagiaire)

