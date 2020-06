Politique : l’Afrique est toujours dans le système colonial

Depuis, la fin de la 2e guerre Mondiale, marquant l’abolition de l’esclavage et donne aux pays africains une autonomie qu’on appelle « l’indépendance » pour qu’ils puissent gérer leur territoire comme il se doit. Après cette indépendance, ces pays se sont adhéré à l’organisation des Nations-Unies et signent plusieurs textes juridiques notamment les textes de lois contre le racisme et les discours de haine sont des lois qui prohibent et interdisent la discrimination et les discours de haine, et le dénigrement jusqu’à la violence contre une personne, une certaine catégorie de la population ou leurs biens.

Mais malheureusement, les occidentaux considèrent toujours les Noires comme des esclaves pourtant dans les traités internationaux, cette pratique est interdite, hélas aucune Juridiction internationale ne prononce sur ces actes déplorables qui est entrain de prendre l’ampleur dans le monde entier comme en Afrique au Maghreb, en France surtout en Amérique, et ailleurs.

Au contraire s’il s’agit d’une relation entre fils et parents surtout en matière d’éducation, ces mêmes occidentaux qui disent que nulle a le droit de maltraité ou frapper son enfant quoiqu’il arrive. C’est ce colonialisme que nos frères entraînent de subir dans les pays occidentaux.

Les Africains doivent ouvrir leurs yeux , comment peut-on accepter qu’on ne peut pas éduquer ou frapper son propre enfant comme on veut mais on a droit a maltraité toute une race entière. Ces gens visent uniquement leur propre intérêt au détriment des Noirs parce qu’ils savent très bien qu’un enfant bien éduqué n’acceptera jamais ces traitements inhumains sur ses ancêtres même s’il possède la nationalité du pays.

Le droit du sol est la règle de droit attribuant une nationalité à une personne physique en raison de sa naissance sur un territoire donné. Certains pays appliquent quant à eux le double droit du sol, principe selon lequel on attribue la nationalité d’un pays à la personne née sur son territoire et dont un parent y est également né.

A l’heure actuelle, le droit du sol est appliqué de différentes manières dans plusieurs pays, pour le besoin humanitaire car ces gens savent que la démographie est un facteur de développement dans un pays.

Malgré, cette Nationalité, le droit fondamental des personnes (Noires) sont violé partout dans les pays occidentaux en particulier les États-Unis d’Amérique. Pourtant, c’est eux les maîtres de droit l’homme mais ce droit est moins respecté pour le moment dans ces différents pays.

Pas en tant qu’africain mais plutôt en tant qu’humain ,nous invitons aux autorités internationales particulièrement les juridictions compétentes en la matière de bien veiller sur le droit de toutes les personnes sans exception et poursuivre et traduire aux auteurs de ces actes ignobles devant la justice .

Napo Bocar

