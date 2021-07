Pour la fête de Tabaski : Jama’at Islamique Ahmadiyya offre 2267 habits aux enfants orphelins

A quelques semaines de la fête de Tabaski 2021, la Jama’at Islamique Ahmadiyya au Mali vient d’offrir 2267 habits aux enfants orphelins, filles et garçons, de 4 à 11 ans. La présente cérémonie de remise de don qui constitue la 9ème édition du genre s’est déroulée au siège de Jama’at Islamique Ahmadiyya, en présence de son représentant résident au Mali, Jafar Ahmed But, du représentant du ministère des affaires religieuses, du culte et des coutumes, Idrissa Traoré, du Maire délégué de Djélibougou, Fodé Mamadou et plusieurs représentantes des associations des femmes.

Il faut noter que la présente donation, selon les organisateurs, est destinée aux enfants orphelins du Mali, sans distinction de race ni de couleur, ni de religion. Ces habits seront distribués dans 28 localités à savoir : Bamako, Koulikoro, Sikasso, Ségou, San, Kita, Kati, Koutiala, Kayes, Dogodoumacoura, Kasséla, Sanakoroba, Ouéléssébougou, Mandé, Dingoni, Fana, Dioïla, Kignan, Bougouni, Kolondiéba, Sidoba, Bla, Niono, Sézanagare, Mopti, Diéma, Didiéni, Tioribougou. Cependant, il sied de noter que la cérémonie s’est déroulée en présence de la représentante de la pouponnière de Bamako, de l’association des femmes policières, de l’association des femmes veuves de Banconi qui ont reçu chacune un lot de vêtements pour la distribution aux enfants orphelins.

Dans son discours, le représentant de la Jama’at Islamique Ahmadiyya au Mali, Jafar Ahmed But, a indiqué que cette donation aux enfants orphelins est devenue une tradition. « Chaque année, par la grâce de Dieu, la Jama’at Islamique Ahmadiyya organise, de la part de son calife actuel, cette cérémonie de remise de don dont le but est d’offrir des habits aux enfants orphelins au Mali pour qu’ils puissent aussi profiter de la fête comme nous tous», a-t-il révélé. Avant de rappeler que son organisation est présente au Mali depuis maintenant 25 ans.

Cependant, a-t-il dit, plusieurs projets ont été initiés dans le but de propager les messages de l’Islam, l’amour et la fraternité. Selon lui, la Jama’at Islamique Ahmadiyya a des sièges régionaux dans 33 localités du Mali avec 15 FM radios et une trentaine de radios privées qui diffusent les messages de l’Islam. Depuis son installation au Mali, dira-t-il, la Jama’at Islamique Ahmadiyya a réalisé plusieurs projets qui sont, entre autres, la construction de 62 mosquées ; la construction de 7 écoles et 2 autres en cours, en collaboration avec Humanity First ; la construction d’une clinique pour aider la population ; la réhabilitation des forages et approvisionnement en eau potable et la mise en place des villages modèles avec eau et électricité.

Moussa Dagnoko

Commentaires via Facebook :