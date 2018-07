Le Mouvement Sabati 2012 soutient la candidature d’Ibrahim Boubacar Kéïta à l’élection présidentielle 2018. L’annonce a été faite lors d’une conférence de presse, au siège du Mouvement à Ouolofobougou, le mercredi 4 juillet dernier.

Le Président du Mouvement Sabati 2012, Moussa Boubacar Bah, entouré des membres de son Bureau Exécutif, a animé une conférence de presse au cours de laquelle il a annoncé le soutien de son Mouvement à la candidature du Président IBK à cette élection présidentielle du 29 juillet.

Cette décision de soutenir la candidature d’IBK intervient après la deuxième conférence nationale de Sabati 2012 du puissant Mouvement religieux de la place.

«Le 3 juillet dernier, au siège de l’Union nationale des associations des femmes musulmanes du Mali (UNAFEM), s’est tenue la deuxième conférence nationale du Mouvement Sabati 2012 en présence des Représentants de 57 structures de base du mouvement en vue d’examiner la situation de la nation, le mémorandum à l’intention des candidats aux élections présidentielles de 2018 et de choisir le candidat à soutenir par le mouvement Sabati 2012 », affirme le Président de Sabati 2012 qui rappelle que la conférence a félicité les membres du mouvement Sabati 2012 pour leur engagement et leur participation aux travaux de ladite conférence nationale avec satisfaction, l’esprit d’ouverture, de tolérance et d’analyse qui a caractérisé les travaux.

Aux dires du Président de Sabati 2012, la 2e conférence nationale a décidé à l’unanimité d’accepter le mémorandum sous réserve de la prise en compte des propositions d’amélioration et de synthèses proposées ; de choisir comme candidat à soutenir le Président sortant Ibrahim Boubacar Kéïta pour l’intérêt supérieur de la nation, conformément à la vision du mouvement et sur la base des critères mis en place par la commission ; de mobiliser toutes les Maliennes et tous les Maliens pour l’élection de son candidat, Ibrahim Boubacar Kéïta, par tous les moyens légaux.

Poursuivant, le Président ajoute que le Bureau Exécutif national s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la participation du mouvement de façon effective à la gestion des affaires publiques après la victoire de son mandat ; d’accepter les résultats proclamés par la Cour Constitutionnelle du Mali concernant les élections présidentielles de 2018.

«Nous avons porté notre choix sur IBK, pas pour IBK lui-même, ni pour son parti ; mais le Mali, son intérêt. Car, IBK n’a pas dénaturé notre Religion en adoptant le code de la famille que nous bannissons, en refusant le mariage homosexuel dans notre pays, en refusant l’abolition de la peine de mort», reconnait M. Bah selon qui le choix porté sur IBK n’est pas pour faire la promotion d’un Homme ou d’un Régime, mais pour la défense de l’Islam et la promotion de nos valeurs religieuses, sociétales.

Ousmane MORBA

