Depuis quelques jours, une délégation de l’Union Africaine (UA) conduite par Mme Cessouma Minata Samaté en collaboration avec le Sous-comité chargé des réfugiés, des rapatriés et des déplacés internes séjourne dans notre pays dans le cadre d’une mission humanitaire en faveur des populations déplacées. A cette occasion, la chef de mission des affaires politiques de l’UA, Mme Minata Samaté Cessouma a remis, le Mardi 23 juillet 2019, au ministre de la Solidarité, Hamadoun Konaté, un chèque d’un montant de 100 000 dollars US soit plus de 50 millions de francs CFA à la Cité Administrative. Cette donation est destinée à accompagner son département dans la prise en charge des besoins des personnes déplacées.

La présente mission de l’Union Africaine au Mali a un double objectif : marqué la solidarité de l’U A au peuple malien d’une part et d’examiner la situation des déplacements forcés particulièrement chez la problématique des jeunes d’autre part. La délégation composée de Mme Cessouma Minata Samaté, commissaire chargé des affaires politiques à l’Union Africaine, de M. Fernand Koné Poukré, Ambassadeur de la République Centrafricaine et membre du Sous-comité du COREP chargé des réfugiés, des rapatriés et des déplacés internes, de Michel Nshimba, fonctionnaire à la Division des affaires humanitaires au département des affaires politiques, de Pamoussa Zakaria Konsimbo, assistant spécial de la Commission des affaires politiques a d’abord effectué une visite de terrain au centre dans la région de Mopti pour s’imprégner des réalités du milieu avant d’initier des rencontres d’échanges avec les acteurs humanitaires sur la situation prévaut au Mali. Cependant, il faut noter que ce geste de solidarité d’un montant de 100 000 dollars US soit plus de 50 millions de francs cfa vise à soutenir le département en charge de la Solidarité pour soulager la souffrance des personnes déplacées internes. Dans son intervention, Mme Cessouma Minata Samaté, commissaire chargé des affaires politiques de l’U A, a indiqué que cette donation de 100 000 dollars US au Mali est une contribution symbolique de l’U A qui marque la volonté de sa solidarité en faveur des populations déplacées. « L’Union Africaine souhaite faire mieux pour soutenir les pays du continent. Malheureusement, le nombre de réfugiés s’accroit du jour au jour en Afrique mais le financement décroit. Cette situation nécessite plus de sensibilisation des partenaires. » a-t-elle regretté. Pour elle, les femmes et les enfants souffrent davantage dans des situations de déplacements forcés. A cet effet, elle a invité le département concerné à prêter une attention particulière à ceux-ci. Pour sa part, le ministre de la Solidarité, Hamadoun Konaté a relevé que l’implication de l’U A sur le terrain donne de l’espoir aux peuples. Selon lui, ce geste de solidarité de l’U A au Mali est important à plus d’un titre. « Le Chèque de 100 000 dollars US que vous venez de donner sera utilisé à souhait et un compte rendu sera fait par rapport à l’utilisation de ce don. » a-t-il dit.

Rappelons que Mme Samaté Cessouma est diplômée de l’Ecole nationale de magistrature de Ouagadougou et titulaire d’un Master en administration internationale de l’université Paris 1. Elle a débuté sa carrière de haut fonctionnaire en 1994 au sein du ministère des Affaires Etrangères de son pays, en tant que responsable des relations avec les organisations internationales. En 1997, elle rejoint l’Ambassade du Burkina Faso en Ethiopie où siège la représentation permanente du pays auprès de l’Union africaine et de la Commission économique pour l’Afrique. De retour au Burkina Faso en 2003, elle devient conseiller diplomatique du président, avant d’être nommée, ministre délégué chargé de la coopération régionale en 2007. En 2011, elle est désignée ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Burkina Faso en Ethiopie où elle occupe également la fonction de représentante permanente auprès de l’Union Africaine, jusqu’à son élection au poste de Commissaire aux affaires politiques.

Moussa Dagnoko

