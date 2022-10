Sur invitation du Conseil Economique et Social de la République Démocratique du Congo, le Président du Conseil Economique, Social et Culturel du Mali, Monsieur Yacouba KATILE, a participé le lundi 3 octobre 2022 à la cérémonie solennelle d’ouverture des travaux préparatoires de la 27ème conférence des Parties à la Convention –cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (PRECOP 27), sous la présidence de Son Excellence Monsieur Jean Michel SAMA LUKONDE , Premier ministre . C’était dans la salle de Congrès du Palais du peuple, majestueusement dressé en plein cœur de Kinshasa, la capitale de la RDC.

Au moins près de 64 ministres en charge des questions de l’Environnement et du climat, venus des quatre coins du monde participent à cette grande rencontre.

L’adaptation aux impacts climatiques, les finances climatiques, les pertes et dommages sur l’environnement et la sempiternelle question ayant trait à la mobilisation des ressources facilitant au bassin du Congo, la prise en charge d’une part considérable dans la transition énergique constituent entre autres les principales articulations de ce grand rendez-vous des défenseurs de l’Environnement .

Dans son allocution introductive, Mme EVA BAZAIBA MASUDI, vice Premier ministre et ministre chargé de l’Environnement et du Développement Durable de la République Démocratique du Congo, a indiqué que pendant les 3jours de travaux , les délégués esquisseront des orientations sur les différentes thématiques qui seront abordées lors des débats la COP27 prévue à Charm El Cheikh, en Egypte. Elle a tenu à rappeler les potentialités écologiques de son pays. « La République Démocratique du Congo dispose d’une immense foret dont l’étendue ou la superficie est de 154 millions d’hectares couvrant plus de 60% des forêts du bassin du fleuve Congo », a affirmé la patronne du département de l’Environnement de la RDC .

Elle a ensuite ajouté que les tourbières dans la foret s’étendent sur 145 5OO km2 et stockent 30 millions de carbones. Ce qui fait la RDC aux dires de Mme EVA BAZAIBA MASUDI , le 2ème poumon écologique du Monde et fait de facto son pays ,’’ un pays solution ‘’.

Une communication des Conseils Economiques et Sociaux et Institutions similaires est prévue le mercredi prochain, à travers leur faitière panafricaine , l’Union des Conseils Economiques et Sociaux et Institution Similaires d’Afrique , (UCESA).

Par ailleurs, le Conseil Economique et Social de la République Démocratique du Congo organisera à son siège, une journée de partage d’expérience entre les conseils économiques et sociaux invités autour des changements climatiques.

Le Président du CESC et Président d’honneur l’Union des Conseils Economiques et Sociaux et Institutions Similaires d’Afrique, (UCESA), Monsieur Yacouba KATILE, s’est dit sensible à l’insigne honneur accordé à son Institution par le CES de la RDC.

Baba Bourahima CISSE

Conseiller à la Communication CESC

Commentaires via Facebook :