Prévention des conflits : Les préoccupations des femmes de Gao et Tombouctou recueillies par ACE- Conseil Mali

Le programme Afrique Caraïbes Europe (ACE- Conseil Mali) a précédé, hier mardi, au CICB à la restitution des résultats de la conférence nationale des ‘’Arabes à Palabres’’ réalisée dans les régions de Gao et Tombouctou pour recueillir les préoccupations des femmes dans la prévention et la résolution des conflits.

Plusieurs jours durant, les responsables du programme ACE-Mali ont sillonné plus d’une vingtaine de localités de Gao et de Tombouctou pour identifier d’une part leurs préoccupations, et d’autre recueillir leurs propositions sur la prévention et la résolution des conflits. Selon un document technique du dit programme, les femmes de ces deux régions, à l’instar des autres, se sentent marginalisées, voire exclues du dialogue social sur des questions fondamentales du pays. Pour renverser cette tendance, les journées de concertations, intitulées ‘’Arbres à Palabres ‘’ ont été initiées.

Pour la Directrice de l’ACE-conseil-Mali, Coumba Traoré, cette démarche citoyenne et participative a permis de donner parole aux femmes pour recueillir leur préoccupation sur l’Etat de la Nation. « Si nous voulons que le Mali guérisse de ses maux, il nous faut aller à la rencontre de ceux qui souffrent », a-t-elle dit. L’initiatrice de projet se dit convaincue que les femmes sont l’alpha et l’oméga du processus de la paix et du développement durable. Ainsi, à travers ce projet ‘Arbres à Palabres ‘’, ce programme œuvre pour une participation effective des femmes au processus de prévention, la médiation, règlement des conflits, de consolidation et de promotion à la culture de la paix à tous les niveaux. C’est ainsi que ces journées des arbres à palabres ont permis de recueillir les préoccupations de 1000 femmes au niveau local.

Ces femmes estiment qu’elles sont exclues de la République, utilisées comme des bétails électoraux, victimes des conséquences de la crise. Selon les conclusions, les femmes décrivent le Mali comme le pays qui détient le record des coups d’Etat militaires, où la mauvaise gouvernance, la corruption, l’insécurité, les braquages et la violence contre les femmes. En outre, les femmes déplorent l’absence de l’Etat dans leurs localités, leurs sous-représentativités dans les instances de décisions. De quoi insister la représentante de l’unité genre de la MINUSMA, Catherine Enella, a exhorté les femmes à se porter candidates dans les prochaines élections locales pour avoir plus de représentativité.

Pour une sortie de crise, elles ont recommandé le redéploiement de l’Etat dans toutes les localités du pays, la connexion entre le reste du pays et Bamako, le retour de la paix, une lutte implacable contre la corruption etc.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

