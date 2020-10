Prise de contact avec les services rattachés à son département : Le Ministre Ag Attaher se rend à la DNSEP et au CNPV

C’est par la Direction Nationale de Sports et de l’Education Physique (DNSEP) et le Centre National de la Promotion du Volontariat (CNPV) que le ministre Mossa Ag Attaher de la Jeunesse et des Sports a débuté sa visite de prise de contact avec les directions et services rattachés à son département. Cette double visite de terrain du ministre Ag Attaher a eu lieu le lundi 12 octobre en début d’après-midi.

C’est avec un grand enthousiasme que les cadres et le personnel de la DNSEP ont accueilli dans leurs locaux, le nouveau ministre de la Jeunesse et des Sports. D’ailleurs, selon Alioune Maïga, directeur national des Sports et de l’Education Physique, c’est la première fois qu’un ministre des Sports, réserve sa première visite de terrain à la DNSEP. « Cela nous va droit au cœur » a dit M. Maïga.

Par la suite, le DNSEP a présenté de manière sommaire sa Direction, qui selon lui, est l’unique service technique chargé des questions sportives, rattaché au ministère de la Jeunesse et des Sports.

« Notre mission est d’élaborer les éléments de la Politique Nationale du Développement du Sport, à savoir son plan d’actions et loi qui régit les activités sportives » a expliqué Alioune Maïga.

Toujours dans sa présentation, il a fait savoir que la DNSEP est composée de 5 divisions et de deux staffs.

Les deux staffs sont le Centre de documentation et d’informatique et l’accueil et l’orientation.

Quant aux divisions, le DNSEP a cité celles de : la vie associative, des infrastructures et équipement, du sport haut niveau, des sports scolaire et universitaire et la législation, formation, évaluation.

La DNSEP en quête des meilleures conditions de travail !

Dans son exposé le Directeur Maïga a expliqué les missions de chaque division, sans manquer d’évoquer leurs difficultés respectives.

Au titre des services rattachés, le DNSEP a énuméré les directions des différents stades.

Comme personnel, Alioune Maïga a fait savoir que la DNSEP évolue avec 36 agents pendant qu’il faut 64 selon le cadre organique de la structure.

En termes de partenariat, cette direction stratégique du ministère des Sports entretient une étroite collaboration avec 36 fédérations sportives dont des contrats avec celles du football et du basketball, a fait savoir le DNSEP, tout en mettant en exergue le partenariat avec le CNOSM et certains pays amis dans le cadre de la formation de ses agents.

Alioune Maïga a saisi l’occasion de cette visite du premier responsable du département de la Jeunesse et des Sports pour égrener un long chapelet de difficultés auxquelles, la DNSEP est confrontés. Les plus récurrentes, selon le DNSEP, relèvent des conditions précaires de travail, sanctionnées par des coupures intempestives du courant, le manque de logistique et la piètre qualité du débit de connexion. S’y ajoute la non employabilité des compatriotes formés à l’extérieur dans des spécialités du domaine sportif.

Lors des échanges, certaines interventions ont porté sur l’inexécution de nombreux projets de la DNSEP, dont le salon des sports.

Les promesses fermes du Ministre Ag Attaher

Dans un langage empreint de franchise, le ministre de la Jeunesse et des Sports a fait savoir que son département ne se propose pas à résoudre tous les problèmes évoqués. Cela, pour la simple raison qu’il s’agit d’un Gouvernement de transition dont les missions sont définies à travers une feuille de route du Premier ministre. Des actions prioritaires à mettre en œuvre dans un délai bien déterminé et relativement court. Cependant, au regard de l’importance de la DNSEP dans l’architecture administrative de son département, le ministre Ag Attaher a pris l’engagement de résoudre ce qui peut être considéré comme priorités sur les priorités évoquées par le DNSEP. « Si vous avez par exemple cinq difficultés, je peux vous dire que nous allons résoudre 2 ou 3 mais pas toutes » a souligné Mossa Ag Attaher, avant de préciser que cela aussi se discutera de manière responsable dans un cadre approprié.

« Je suis venu aujourd’hui pour me présenter à vous et m’imprégner de vos conditions de travail de façon sommaire » a précisé le ministre de la Jeunesse et des Sports.

Après la DNSEP, le ministre Ag Attaher et sa délégation ont mis le cap sur un autre service rattaché à son département, à savoir le CNPV (Centre National de la Promotion du Volontariat).

Le CNPV pour booster le volontariat malgré des conditions difficiles

Deux temps forts ont marqué cette visite du ministre Mossa Ag Attaher et sa délégation au CNPV. Il s’agit d’une entrevue avec le Directeur Général, Cheick Oumar Coulibaly et des échanges avec le personnel.

Lors de la réception du nouveau chef du département de la Jeunesse et des Sports, le DG du CNPV a procédé à la présentation de son service, ses missions, ses perspectives et ses difficultés. Structuré à travers un Conseil d’administration, une Direction Générale et des représentations locales dans toutes les régions du pays, le CNPV a pour mission de promouvoir le volontariat dans tous les domaines de développement : santé, éducation, appui aux collectivités locales, entre autres.

Il ressort autant de l’exposé du DG que du délégué du personnel des difficultés d’ordre financier auxquelles cette structure se trouve plongé de nos jours. C’est pourquoi, ils ont tous plaidé une revue à la hausse des subventions accordées par l’Etat au CNPV. De même que le règlement de la part patronale du CNPV, afin de permettre à ses agents de bénéficier des avantages de la couverture sociale de l’AMO (Assurance Maladie Obligatoire). Ce n’est pas tout, car le délégué du personnel, Adama Baba Diabaté a réclamé la régularisation des salaires des agents et la diligence du paiement des deux d’arriérés des enseignants volontaires.

Tout ce qui est possible à faire sera fait pendant la Transition

En réponse aux préoccupations soulevées, le ministre Mossa Ag Attaher n’a pas varié son langage. Ainsi, comme à la DNSEP, il a signifié à la direction et au personnel du CNPV que sa visite est celle d’une prise de contact.

Tout en reconnaissant à sa juste valeur l’importance du volontariat dans le développement de notre pays, le ministre Ag Attaher a promis à ses interlocuteurs de tenir très prochainement un échange fructueux avec le Directeur Général du CNPV pour dégager ensemble les voies et moyens de la résolution de certaines préoccupations soulevées.

Avant de prendre congé du personnel du CNPV, le ministre de la Jeunesse et des Sports et sa délégation ont respecté une tradition, à savoir, la montée des couleurs nationales avec le chant de l’hymne national.

CCOM/MJS

