Prise en charge de Mme Arby Halima Cissé enceinte de 7 enfants : La Fondation Orange remet 5 millions de Fcfa

Depuis l’annonce dans notre pays, notamment à Bamako que Dame Arby Halima Cissé attend 7 enfants, les plus hautes autorités du pays ne ménagent aucun effort pour son accompagnement afin qu’elle accouche dans de bonnes conditions. C’est ainsi qu’elle suit, depuis quelques semaines, sur soutien de l’Etat, son traitement au Maroc.

Le département de la promotion de la femme, de l’enfant et de la famille qui a démarché les partenaires afin de venir en aide à la dame Arby Halima Cissé et sa famille pendant et après la grossesse, commence à récolter les fruits de sa quête. Ainsi, le 15 avril 2021, la Fondation Orange Mali a répondu favorablement à cette sollicitation de soutenir la femme qui attend les sept enfants. Elle a fait parler son cœur, à travers son Administratrice générale, Mme Coulibaly Hawa Diallo, en remettant un chèque de cinq millions de Fcfa, lors d’une cérémonie organisée au sein du département, au Ministre de la promotion de la femme, de l’enfant et de la famille, Mme Bouaré Bintou Founé Samaké, qui, a son tour, a remis la somme au chef de cabinet du Ministre de la santé et du développement social, M. Soumaré, représentant son ministre de tutelle. «Fidèle à son engagement de soutenir les autorités du Mali dans sa lutte contre l’exclusion sociale, la Fondation Orange Mali qui s’investit dans le domaine de la santé depuis plus d’une décennie, remet ce chèque de cinq millions de Fcfa au Ministère de la promotion de la femme, de l’enfant et de la famille dans sa prise en charge des soins sanitaires de Mme Arby Halima Cissé qui attend 7 enfants.

A travers cet acte, nous répondons à la sollicitation dudit département pour soutenir Dame Halima Cissé et sa famille de même que les autorités maliennes qui la prennent désormais en charge depuis l’annonce de la nouvelle», a fait savoir Coulibaly Hawa Diallo. Pour terminer, elle a rappelé que depuis 2006, la Fondation Orange Mali œuvre modestement, mais résolument aux côtés des pouvoirs publics et des acteurs sociaux en les appuyant dans leurs efforts et volontés de développement clairement affrichés dans les domaines de la santé, de l’éducation, de la culture et de la solidarité.

Mme Bouaré Bintou Founé Samaké a indiqué d’entrée que ce don de la Fondation Orange Mali pour soutenir Mme Arby Halima Cissé ne surprend guère, pour qui connait ses appuis multiples dans le domaine de la solidarité au Mali. «Nous vous remercions d’avoir répondu promptement à notre sollicitation, d’avoir prêté une oreille attentive à notre demande», a déclaré avec joie, Bouaré Bintou Founé. M. Soumaré a, quant à lui, remercié le Ministère de la promotion de la femme et la Fondation Orange pour leur implication forte dans la prise en charge de Mme Arby Halima Cissé.

