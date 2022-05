L’hôtel Méridiana de Bamako (Ex- Kempinski) a abrité, le jeudi 12 mai 2022, les travaux de l’atelier d’échanges et de synergie autour des bonnes pratiques de suivi et de plaidoyer du processus de refondation. Ledit atelier est organisé par l’Institut néerlandais pour la démocratie multipartite (NIMD), en partenariat avec le Réseau des jeunes des Partis Politiques du Mali (RJPPM) et OSIWA (Open society initiative for west africa). La cérémonie d’ouverture de l’atelier était présidée par le ministre de la Refondation de l’Etat, chargé des Relations avec les Institutions, Ibrahim Ikassa MAÏGA, en présence de la représentante par intérim de NIMD, Hawa Soumaré, du Président du RJPPM, Mamadou Sansi Bah et d’autres personnalités.

Dans son discours, le Président du Réseau des jeunes des Partis Politiques du Mali (RJPPM), Mamadou Sansi Bah, a fait savoir que l’objectif principal de cet atelier est d’identifier les défis et les bonnes pratiques pour une implication des jeunes et des femmes aux dynamiques et structures de mise en œuvre de réformes politiques et institutionnelles, mais aussi d’élaborer un plan de suivi et de plaidoyer dans la perspective de contribuer à la mise en œuvre des recommandations des ANR (Assises nationales de la Refondation).

Pour ce faire, dit-il, le Réseau des jeunes des partis politiques du Mali entend jouer toute sa partition dans ce processus historique d’un nouveau départ pour le Mali. Il a indiqué que le présent atelier, avec l’appui de l’Institut Néerlandais pour la Démocratie Multipartite (NIMD), à travers le fonds OSIWA, ambitionne d’identifier les défis et bonnes pratiques pour une implication des jeunes et des femmes aux dynamiques et structures prévues pour la mise en œuvre des réformes politiques et institutionnelles ; élaborer un plan de suivi et de plaidoyer pour contribuer à la mise en œuvre des recommandations des ANR. « Il nous permettra à travers des voix de jeunes et de femmes, pertinentes et crédibles sur les problématiques de participation et de représentation des jeunes aux prises de décisions afin de réellement identifier les opportunités de contribuer à travers des propositions constructives à cette dynamique de refondation, mais également de la mise en place d’un réseau d’échange entre jeunes acteurs politiques et de la société civile », a-t-il conclu.

A sa suite, la représentante par intérim de l’Institut néerlandais pour la démocratie multipartite (NIMD), Hawa Soumaré, a souligné que l’inclusion des jeunes dans les processus politiques est un élément clé de la stabilité sociopolitique et de l’ancrage démocratique. «Cet appui du NIMD, est, sans prétention aucune, une contribution du fait de notre vocation, à l’élan de refondation tel qu’exprimé par les autorités de la Transition et les forces vives ainsi qu’aux efforts conjoints d’expressions plurielles et diversifiés des acteurs politiques au Mali. Je me réjouis de constater que cet atelier associe diverses figures et voix de jeunes et de femmes, pertinentes et crédibles sur les problématiques de participation et de représentation des jeunes (hommes/femmes) aux prises de décisions afin de réellement identifier les opportunités et de contribuer, à travers des propositions constructives, à cette dynamique de refondation des codes et pratiques politiques », a conclu Hawa Soumaré.

Quant au ministre de la Refondation de l’Etat, chargé des Relations avec les Institutions, Ibrahim Ikassa MAÏGA, il a invité les jeunes à occuper leur place dans le processus de refondation. « Nous avons besoin de la refondation parce que notre Etat a failli. En 2012, l’Etat ne pouvait pas assurer sa sécurité. Tout est à refaire.

Pour cela, il faut une vision », a-t-il dit. Le ministre Ikassa a mis l’accent sur les ANR tenues en décembre 2021 et qui avaient pour but de faire le point des insuffisances. Aux dires du ministre, 516 recommandations sont issues des ANR.

Aguibou Sogodogo

