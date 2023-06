Projet de nouvelle Constitution : Un collectif institutionnel mis sur fonds baptismaux pour un Oui massif

Des membres du Gouvernement, du Conseil National de Transition, du Haut Conseil des collectivités, et du Conseil Économique Social et Culturel, ont annoncé le samedi juin 2023 la création d’un Collectif des acteurs institutionnels pour un « Oui » massif. Le coordonnateur national dudit collectif, le ministre d’Etat non moins ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, le Colonel Abdoulaye Maïga a donné lecture à leur déclaration commune qui annonce des mobilisations citoyennes à Bamako ainsi que dans les régions du Mali.

La présente conférence de presse tenue au Centre International de Conférence de Bamako, présidée par le Ministre d’Etat avait pour objectif d’annoncer la création d’un Collectif des acteurs institutionnels pour un « Oui » massif au projet de nouvelle Constitutionnelle au référendum du 18 juin prochain. Pour se faire, le coordonnateur du collectif le Colonel Maïga a fait lecture de leur déclaration commune. Qui annonce l’organisation des meetings à Bamako et dans les régions.

‘’Agissant en dehors de nos attributions officielles ; Soucieux de préserver la neutralité de l’État et des institutions durant la campagne du scrutin référendaire, qui ne met pas en jeu des candidats en compétition ; Convaincus de notre engagement sans faille à réussir le processus de Refondation de la Nation dans le respect des aspirations profondes du Peuple malien ; Adhérents totalement au projet de Constitution qui reflète la vision du « Mali Kura » ; Résolus à convaincre l’ensemble des Maliennes et des Maliens sur l’impérieuse nécessité de doter notre pays d’une nouvelle Constitution ; Déterminer à rassembler l’ensemble des Forces vives de notre pays pour un « Oui »massif au scrutin référendaire du 18 juin 2023 ; Décidons de créer le Collectif des Acteurs institutionnels pour un « Oui massif »’’, tel se présente le contenu de la déclaration livrée par le coordonnateur national dudit collectif. Avant de poursuivre par donner le programme de campagne prévu à cet effet. Il s’agit des meetings au niveau de la capitale et dans les régions en plus d’un dernier qui sera donné pour clore la campagne. Il est prévu pour le mercredi 14 juin 2023 l’animation de meeting dans les régions de Mopti, Tombouctou et Gao. Le jeudi 15 juin également un autre meeting se teindra simultanément à Koulikoro, Ségou et Sikasso. Et pour la clôture, un grand meeting est annoncé à Bamako le 16 juin, au stade du 26 mars. Outre ces meetings, le coordinateur du collectif annonce d’autres activités de sensibilisations pour l’adhésion des citoyens au projet.

Khadydiatou SANOGO /maliweb.net

