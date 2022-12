Karamoko Diawoye TRAORE a été intronisé comme le N’Donsoba de l’Association Nationale des Chasseurs Agrées du MALI (ANACMA) de la commune IV du District de Bamako. La cérémonie festive commémorant son intronisation a lieu, le samedi 10 décembre 2022, au terrain de foot Chaba Sangaré de Lafiabougou. Colonel Adama Diarra, du Secrétariat permanent de lutte contre les armes légères, était le parrain de l’évènement. La population est massivement sortie pour assister à évènement festif, animé par la troupe de N’Gonifo Sékouba Traoré de Kati, jusqu’à l’aube du dimanche. La synthèse !

Outre le 2è Adjoint au Maire de la CIV, Alkassim Maïga et le Chef du quartier de Lafiabougou et Coordinateur des Chefs de quartier de la CIV, El Hadji Sinaly Traoré, on notait la présence du représentant du parrain, de l’ensemble des notabilités de la CIV, les N’Donsoba des quartiers et villages environnants, notamment ceux de la Commune du Mandé. Les Karamoko : Balla Samaké, Tobri Kéïta, Mamoutou Sangaré et Balla Kéïta, tous de grands Donsos avérés et respectés dans la confrérie Donso, étaient présents. Y ont également pris part, les représentants : du Ministre des Affaires Religieuses, du Culte et des Coutumes du Mali ; du Ministre l’Artisanat, de la culture, de Industrie hôtelière et du Tourisme ; du Gouverneur du District de Bamako ; du Maire du District de Bamako.

Des Chefs de Quartiers, Leaders Religieux et Coutumiers de Bamako et des membres de la Société Civile (CNJ, CAFO, CDQ, RECOTRADE de la Commune IV) et les représentants des commissaires de Police de la Commune IV ainsi que du Directeur de la Protection Civile de la Commune IV y ont également participé.

Au nom de la Chefferie de Lafiabougou, El Hadji Sinaly Traoré, le principal intervenant, a souhaité à l’ensemble des participants à la cérémonie, la bienvenue. Il a vivement remercié, tout particulièrement, l’ensemble des membres de l’Association Nationale des Chasseurs Agréés du Mali (ANACMA) pour le choix porté sur leur Secrétaire Général, en la personne de Karamoko Diawoye TRAORE.

Cette intronisation est, selon lui, importante car la mise en place d’un nouveau N’DONSOBA, est le prolongement de tout ce qui a toujours existé en termes de tradition. Aux dires du Chef de quartier de Lafiabougou, un DONSOBA n’est pas n’importe qui. Car il est une force, un relai nécessaire pour sa population. Mais aussi, il est une autorité coutumière qui fonctionne avec les Institutions.

El Hadji Sinaly Traoré est convaincu que le choix porté sur la personne de Karamoko Diawoye TRAORE comme DONSOBA, est une fierté pour la Commune IV. Il a vivement souhaité que toutes les confréries de Chasseurs du Mali se regroupent en une seule Confrérie nationale du MALI, «car Unis nous sommes forts, Unis nous vaincrons », est-il persuadé.

D’après le Chef de quartier de Lafiabougou, la solidarité est une ressource importante qu’il faut mobiliser, capitaliser, investir, convertir au profit de l’avenir commun des maliens. Pour cela, il estime que jeunes et vieux, devraient y contribuer. Pour « un MALI refonder dans la solidarité ».

D’après El Hadji Sinaly Traoré, le Donsoba est aussi perçu comme un être vertueux détenant un grand savoir, une grande sagesse et investi d’une mission de protection. «Etre N’Donso, cela veut dire, être un connaisseur de la brousse, de sa vie naturelle et surnaturelle, c’est participer à la transcendance de l’Univers, c’est devenir le dépositaire des forces magiques », a-t-il indiqué. Cela veut dire aussi, jubile-t-il, se mettre au service de la société, la protéger contre tout mal, afin de maintenir l’ordre social et d’assurer la subsistance des siens en leur procurant du gibier. Le Chef de village de Lafiabougou a aussi révélé que le N’Donsoba Karamoko Diawoye a également une connaissance parfaite en Géomancie et en Tradithérapie. Ce qui fait d’ailleurs sa grande réputation dans le monde des chasseurs.

Il a témoigné que le N’Donsoba a été toujours présent à chaque fois que son feu père El hadj San Birama TRAORE, ancien Chef de quartier, avait besoin de ses services. Il a loué l’engagement et le dévouement de Karamoko Diawoye TRAORE, « un homme sans reproche » pour son quartier. El Hadji Sinaly, qui a rappelé que tous les villages ont été fondés par des chasseurs qui étaient les premiers militaires d’Afrique, a demandé aux maliens de s’unir afin que la paix règne au Mali. Idem les Donsos !

Afin d’éviter les conflits entre les chasseurs, le Chef de quartier estime que chacun doit respecter la charte du «kontonron, Ni Saanè et Dankoun ». Aussi, il leur a demandés de s’éloigner de la politique. Il n’a pas manqué de remercier les « N’Goniföla », car à l’en croire, le joueur du N’Goni est aussi un grand rassembleur. Lequel est habilité à mettre fin aux conflits.

Devant ses pairs de la Confrérie des Chasseurs, le Donsoba Karamoko Diawoye Traoré, après ses mots de remerciement et un appel à la cohésion et l’entente de toutes les Associations des Chasseurs du Mali, a promis aux N’Gonifôla Moussablen, une épaule d’Hippopotame. Karamoko Diawoye Traoré est le Secrétaire Général de l’Association Nationale des Chasseurs du Mali (ANACMA). Il est Chevalier de l’Ordre National du Mali et Officier de l’Ordre National du Mali.

Gaoussou Madani Traoré

A propos de l’ANACMA

Créée officiellement sous le récépissé N° 0924/MAT du 03/09/1991, l’Association Nationale des Chasseurs agrées du Mali (ANACMA), est une confrérie nationale de chasseurs, ayant pour objectif, entre autres de : -Représenter les intérêts corporatifs des chasseurs et coordonner leurs efforts en vue de contribuer à l’amélioration de la gestion de la faune et de son habitat dans l’intérêt général ; Contribuer à la mise en valeur du patrimoine culturel et naturel du Mali ; Contribuer à la protection des personnes et de leurs biens ; Contribuer à la protection de l’environnement, en luttant contre le braconnage et la prolifération des armes légères ; Respecter les règles essentielles de la chasse traditionnelle et des dispositions régissant la chasse sportive ainsi que la protection de la faune et des aires protégées.

L’ANACMA dispose d’un code moral très strict, mais ne fait usage d’aucun critère ethnique ou social d’affiliation. Ses membres œuvres à la préservation et à la promotion des aspects positifs et séculaires du savoir communautaire, du savoir être et du savoir-faire de la société.

L’apprentissage de la faune et de la flore, en particulier des plantes médicinales, de la cosmogonie, de la hiérarchie de la confrérie, de l’art lié au monde des chasseurs. Nombreux sont les concitoyens qui recueillent les enseignements très simple de la confrérie des Chasseurs menée par l’ANACMA, mais aussi très profonds, fondés sur une transmission continue de la morale du chasseur, la défense de la veuve et de l’orphelin, ce à quoi s’engagent tous les enfants de « Sanin ani kontron ». La confrérie depuis sa reconnaissance officielle, il ya 28 ans, joue pleinement ce rôle au sein de la société malienne.

