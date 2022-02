Les personnes concernées par cette opération sont pour la plupart des indigents dont les déplacés par le fait de la crise sécuritaire

Le ministre de la Santé et du Développement social, Mme Diéminatou Sangaré accompagnée de son collège de l’Action humanitaire, de la Solidarité, des Réfugiés et des Déplacés, Imam Oumarou Diarra, a officiellement lancé les opérations d’immatriculation de 3 millions de personnes au compte du Régime d’assistance médicale (RAMED) sur l’ensemble du territoire national. C’était ce lundi 14 février 2022, au centre Mabilé, sis à Sogoniko, en CV du district de Bamako.

Le lancement a mobilisé, aux côtés des officiels, les notabilités de la Commune et les autorités politiques. Le représentant du maire et le coordinateur des chefs de quartier, ont tour à tour, remercié les autorités de la transition pour leur attention à l’endroit des plus démunis. Cette opération qui s’inscrit dans ce sens, contribuera de plus, selon eux, à alléger la souffrance des personnes indigentes en général et particulièrement celles déplacées.

Pour Mme le ministre Diémination Sangaré, le choix du centre Mabilé qui accueille des déplacés en ce moment n’est pas fortuit. Parce que le Gouvernement de la transition, dans son plan d’actions, a consacré deux priorités en tenant compte de la situation des populations déplacées. Il s’agit de créer les conditions favorables au retour de celles-ci dans leurs localités respectives. Aussi, un ministère dédié aux personnes déplacées et la mise en place des programmes d’urgence à leur profit, participent de la volonté du Gouvernement de transformer certains défis en opportunités en faveur de la stabilisation et du développement durable.

Toujours, à en croire Mme le ministre, c’est dans cette dynamique que les Autorités de la transition travaillent pour l’opérationnalisation des dispositifs de protection sociale appropriés. Parmi ceux-ci, on note le Régime d’assurance maladie universelle (RAMU). La coordination des actions de mise en œuvre du RAMED est assurée par l’Agence nationale d’assistance médicale (ANAM). Celle-ci ambitionne d’être le maillon stratégique dans la concrétisation des politiques de solidarité du Gouvernement en faveur des plus pauvres.

Appuyant les propos de sa collègue, le ministre Oumarou Diarra dira que ce Gouvernement s’est donné comme priorité de créer les conditions pour le retour de ces personnes déplacées dans leurs lieux de provenance. Et, conformément aux instructions données par le Président de la transition et son Premier ministre, son département ne ménagera aucun effort pour atteindre cet objectif.

La porte-parole des bénéficiaires, Mme Barry a remercié les Autorités de la transition, à travers Mme Diéminatou Sangaré. Selon elle, malgré la situation sécuritaire et sociopolitique que travers notre pays, celles-ci ne cessent de multiplier les actions pour le bien-être de la population.

Après des différents discours, Mme le ministre de la Santé et du Développement social et son collège de l’Action humanitaire, ont officiellement procédé à l’immatriculation de quelques personnes, lançant du coup cette opération.

A rappeler que, de 2011 à nos jours, l’ANAM a procédé à l’immatriculation de 940 193 personnes pauvres. Au nombre de celles-ci, 335 076 ont bénéficié de prestations médicales.

Diakalia M Dembélé

Commentaires via Facebook :