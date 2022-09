Malien de la diaspora résidant en Suisse, Dr. Djouroukoro Diallo est engagé pour le développement de son pays. Mécène, depuis plusieurs années, il multiplie les bonnes actions pour soutenir l’enseignement supérieur au Mali et les plus démunis. En guise de reconnaissance, il vient de recevoir la distinction du Baromètre spécial 22 Septembre 2022.

« Le citoyen n’est pas un consommateur. C’est un producteur d’idées, de convictions, d’engagement, de solidarité ». Fort de cette citation de François Bayrou, Dr. Djouroukoro Diallo, malgré la distance qui le sépare de sa terre natale, reste un homme engagé pour le développement du Mali. Enseignant, chercheur et écrivain, Dr. Diallo a une autre corde à son arc. C’est un mécène au service des plus démunis, notamment les enfants orphelins et les personnes déplacées de la crise. Un engagement qu’il manifeste depuis plusieurs années à travers des dons à des orphelinats et aux déplacées de Niamana, Tabacoro, etc.

Ces actions, le plus souvent manifestées dans la plus grande discrétion surtout à l’abri du regard de la presse, font beaucoup d’échos. Ce qui a amené l’Organisation des Jeunes patrons du Mali (l’Ojep) à lui décerner cette année la distinction du Baromètre spécial 22 septembre 2022.

Il a reçu la distinction samedi 17 septembre 2022 au cours d’une cérémonie tenue à Genève à l’hôtel Mövenpick. Cette cérémonie a été l’occasion pour les responsables de l’Ojep de saluer le courage, l’abnégation et le patriotisme de Dr. Diallo.

Un digne ambassadeur du Mali dans le monde germanophone

Dr. Diallo est un spécialiste en linguistique appliquée. Affilié au Center for the Study of Language and Society (CSLS) de l’Université de Berne, en Suisse, à l’Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako (ULSHB), il est spécialisé dans la linguistique de la communication, l’analyse du discours médiatique et des textes journalistiques, linguistique politique, communication interculturelle et en sociolinguistique.

La quarantaine révolue, le Malien, basé en Suisse avec sa famille, mène beaucoup de recherches et s’implique dans le développement de son pays. Fort de cet engagement, il collabore avec l’Institut des Sciences humaines (ISH) en tant que chercheur.

Le baromètre est un instrument de veille citoyenne mis en place par l’Organisation des Jeunes Patrons (Ojep) en 2019. C’est conscient du fait que chaque citoyen, quelle que soit la place qu’il occupe dans la société, peut participer à sa manière au développement du pays, le baromètre a fait de son crédo, la magnificence des bonnes actions de développement.

Les actions de magnificence du baromètre se font chaque fin d’année, ou à l’occasion des événements spéciaux comme le 8 Mars, le 26 Mars, etc. Dans cette logique, et dans le cadre de son spécial « 22 septembre », le baromètre décerne des distinctions à certaines personnalités du Mali et étrangères qui ont marqué de leur empreinte la vie de la nation et particulièrement les Maliens de certaines diasporas : USA, Suisse, France, Côte d’Ivoire et Sénégal.

De 2019 à maintenant, plusieurs acteurs de développement ont été magnifiés. Outre le Président de la transition, le Premier ministre de la transition et plusieurs autres membres du gouvernement ; le baromètre a aussi magnifié certains acteurs clés du développement du Mali, notamment certains directeurs généraux, des gouverneurs, des ambassadeurs maliens à l’étranger, des diplomates et des personnalités étrangères, des sportifs, des opérateurs économiques, des religieux, des leaders, etc.

Abdoul K. Konaté

