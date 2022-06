La Maison du Partenariat a servi de cadre cette semaine pour la validation des textes et le lancement de l’Alliance citoyenne pour la réforme du secteur de la sécurité (AC-RSS). Ismaïl Lah est choisi coordinateur national.

Une alliance de faîtières pour appuyer la réforme du secteur de sécurité au Mali, (AC-RSS) a vu le jour. Ses statuts et règlements ont été validés et un bureau national a été mis en place, une coordination dirigée par Ismaïl Lah et deux adjoints. Le Dr. Ilo Allaye Diall en assure le secrétariat général.

Le secteur de la sécurité a connu de grandes reformes au Mali depuis 2014, mais malheureusement peu de gens en sont informés souvent même dans le rang de l’armée, a laissé entendre le coordinateur national fraichement élu. « Ce constat est le fruit d’une longue étude menée par le Cercle d’études et de réflexion au Mali (Cerm). C’est suite à cela que nous avons décidé de mettre en place une coalition des faîtières qui travaillent dans le domaine afin de fédérer nos efforts pour la réussite desdites reformes au Mali », a confié le coordinateur national AC-RSS.

Pour le secrétaire général, Dr. Ilo Allaye Diall et Fatoumata Maïga de l’AC-RSS, la sécurité n’est plus limitée à la seule dimension militaire. Aujourd’hui, selon les deux experts, la sécurité recouvre plusieurs domaines humanitaires, alimentaires, psychologiques et économiques. La réforme envisagée dans le secteur de la sécurité, à les en croire, à instiguer la société et l’ensemble de la population à s’impliquer dans leur propre sécurisation.

« Dans les jours à venir, l’alliance compte établir un plan d’actions afin d’abord, d’élargir la coalition à tous les niveaux régionaux et communaux. Pour ce faire, conformément aux statuts et règlements, les membres vont mettre des coordinations régionales, communales et locales sur toute l’étendue du territoire malien », a annoncé M. Lah avant de conclure que la réussite dans la réforme du secteur de la sécurité est une victoire dans la sécurisation des Maliens et de leurs biens.

Koureichy Cissé

